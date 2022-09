Bientôt de nouvelles recrues pour aider les ambulanciers

Ambulance Nouveau-Brunswick prépare l’embauche de techniciens d’urgence médicale qui seront chargés des transferts de patients non urgents. L’objectif: maintenir en service davantage de travailleurs paramédicaux capables de répondre aux urgences médicales.

Pour s’assurer que plus d’ambulances soient sur les routes et réduire ses délais d’intervention, Ambulance Nouveau-Brunswick rétablira la profession de techniciens en soins médicaux d’urgence, qui n’existait plus depuis 2006. Leur rôle sera de soutenir les transferts non urgents de cas de faible gravité.

Plutôt que de mobiliser deux travailleurs paramédicaux à chaque transfert de patient, chaque unité pourra donc être composée d’un technicien d’urgence médicale et d’un travailleur paramédical.

Un plus grand nombre d’ambulanciers pourront alors être affectés aux appels d’urgence.

Le centre de formation de Medavie, Medavie ÉduSanté, lancera un nouveau programme en anglais dès cet automne sur son campus de Moncton. Pour un coût d’environ 5300$, les étudiants recevront une formation en classe de sept semaines suivie de deux semaines de formation pratique.

C’est beaucoup moins que la formation paramédicale en soins primaires qui dure 50 semaines.

Les premiers diplômés en Technique d’urgence médicale entreront sur le marché du travail avant la fin de l’année.

De son côté, le CCNB offrira le programme en français à partir de cet hiver. Chacun des deux établissements d’enseignement ouvrira 20 places.

Le vice-président d’Ambulance NB, Jean-Pierre Savoie, espèce que la réintégration des techniciens d’urgence médicale permettra de combler les postes non pourvus.

«Le fait d’avoir un nouveau point d’entrée pour les personnes qui aimeraient faire carrière dans ce domaine passionnant et valorisant contribuera à accroître nos effectifs et à améliorer la couverture médicale d’urgence pour les gens du Nouveau-Brunswick», souligne-t-il dans un communiqué.

Cette formation accélérée a été élaborée en fonction des exigences en matière de compétences établies par l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick, indique son président, Derek Cassista.

«Elle permettra à nos professionnels de se concentrer sur notre grande priorité, soit de répondre aux appels 911 liés à des urgences où la vie des gens est en danger.»