Des arbres à la mémoire des familles de Saint-Arthur et Val-d’Amour

La municipalité d’Athoville a récemment érigé deux parcs destinés à commémorer l’histoire et les bâtisseurs de ses quartiers récemment fusionnés de Saint-Arthur et Val-d’Amour.

En entrant à Val-d’Amour, on peut apercevoir un parc pour enfants. Les structures sont neuves, installées il y a quelques semaines à peine. Mais ce parc se veut plus qu’un simple terrain de jeu.

À l’intérieur de celui-ci, on peut notamment y apercevoir des arbres fraîchement plantés. Il s’agit d’arbres achetés par des familles de la communauté dans le cadre d’un projet visant à préserver la mémoire des familles ayant vécu dans ce quartier.

Les arbres ont été mis en vente au coût de 250$ à des familles de la région. Ceux-ci seront d’ailleurs renommés en l’honneur de ces familles à connotations bien locales. Levesque, Leblanc, Maltais…

Des panneaux relatant l’histoire de ces communautés ont également été installés sur place. On y apprend par exemple que l’endroit a d’abord été connu sous le nom de Tobique puis Coal Brook, que la première école a vu le jour en 1891 (à McKendrick) et que le premier curé résident est le père Ernest D’Amours en 1907 (d’où provient justement le nom de la communauté). D’ailleurs, l’endroit a été renommé en son nom il y a 100 ans précisément, en 1922. L’histoire se poursuit ainsi jusqu’en 2015, du regroupement de ce DSL avec la municipalité d’Atholville.

«On a voulu faire vivre l’histoire des familles de ces localités, commémorer leur passage», explique le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

Celui-ci a lui-même fait l’achat de l’un de ces arbres au nom de ses parents, Andréa et Noël Levesque.

Et ils ont été plusieurs, comme lui, à répondre à l’invitation. À Val-d’Amour, tous les arbres se sont vendus en l’espace d’une semaine. La totalité des emplacements a également trouvé preneurs à Saint-Arthur, si bien qu’il y a désormais une liste d’attente pour de futurs ajouts dans les deux cas.

«Les gens ont vraiment pris ce projet très à cœur. Avec l’engouement qu’on voit, il va certainement falloir vérifier si on peut en rajouter. Car ces arbres vont finir par grossir et prendre plus d’espace», souligne M. Levesque.

Cette volonté d’honorer la mémoire des familles bâtisseuses a vu le jour quelque temps après le regroupement de Val-d’Amour et Saint-Arthur à la municipalité d’Atholville. Que le projet se concrétise à quelques mois seulement d’un autre regroupement – celui avec Campbellton – n’est qu’une coïncidence selon le maire d’Atholville.

«Ça fait au moins trois ans que le projet est en discussion, car on voulait faire honneur à nos quartiers tout en offrant une place aux jeunes enfants où jouer. C’était donc à la base un projet identitaire et rassembleur. C’est bien d’immortaliser quelque part le vécu de nos communautés», indique-t-il.

À Val-d’Amour, le parc occupera une fonction additionnelle, soit celle de réhabiliter ce terrain témoin d’une tragédie il y a quelques années à peine alors qu’une dame a péri dans un incendie déclenché volontairement par son fils. En guise de reconnaissance, la municipalité a d’ailleurs déboursé le montant de l’achat d’un arbre en l’honneur de la défunte (Cécile Maltais).

À noter qu’à Saint-Arthur, le parc commémoratif se trouve en bordure de la caserne des pompiers.

Les deux parcs seront inaugurés officiellement le 17 septembre prochain.