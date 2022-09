La SPCA de la Péninsule menacée de fermeture

La SPCA de la Péninsule acadienne appelle les citoyens à faire des dons pour éviter de fermer ses portes.

La pandémie a eu un grand impact sur la Société protectrice canadienne des animaux (SPCA) de la Péninsule acadienne, située à Shippagan.

Pendant deux ans, l’organisme n’a pas été en mesure de faire des activités de financement, comme les lave-autos, rallys et soupers spaghetti habituels. Ses finances ont écopé. Il se retrouve avec seulement 3000 $ en réserve. Si rien n’est fait, la fermeture est imminente.

«C’est sûr qu’avec 3000 $ dans les comptes, on tient deux semaines, tout juste un mois. On ne peut pas aller plus loin que ça», affirme Linda Lanteigne, directrice du refuge.

Pour éviter ce scénario et pour que les bénévoles puissent continuer à aider les animaux abandonnés, l’équipe de la SPCA a fait appel à la population.

«On lance un cri d’alarme à la population pour qu’elle puisse nous aider à monter le refuge. On demande des dons pour qu’on puisse continuer à faire notre travail, de sauver les animaux et aider les gens dans le besoin.»

Le but est d’amasser assez de fonds pour assurer une certaine stabilité financière, du moins à court et moyen terme, qui permettra aux responsables de payer les factures courantes.

Linda Lanteigne espère que les citoyens de la Péninsule feront preuve d’une grande générosité. «Cette SPCA, elle appartient aux gens de la Péninsule acadienne. S’ils veulent qu’on continue à les aider et à faire notre travail, ils doivent nous aider et nous soutenir.»

Depuis le début de la campagne de financement, mardi, plusieurs personnes ont déjà contacté le centre pour savoir comment faire des dons.

L’organisme à but non lucratif a déjà lancé un concours offrant un voyage en prix ainsi qu’une loterie 50/50 hebdomadaire.

Certains citoyens et membres de l’organisme ont de plus fait des appels aux dons sur les réseaux sociaux.