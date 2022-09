COVID-19: Les enseignants «fortement encouragés» à emmener les enfants à l’extérieur

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick espère une année scolaire « raisonnablement normale » alors que les élèves se préparent pour une autre année scolaire en la présence de la COVID-19.

La pandémie continue de présenter des défis et le gouvernement a mis en place certaines mesures pour aider à contenir le virus, a déclaré Dominic Cardy mercredi aux journalistes.

Les enseignants sont « fortement encouragés » à emmener les enfants à l’extérieur autant que possible et à utiliser des systèmes de filtration d’air à l’intérieur de la salle de classe, a-t-il souligné.

Les écoles devraient rouvrir leurs portes la semaine prochaine, mais le port du masque n’est plus obligatoire pour les élèves et le personnel.

Un porte-parole du ministère de la Santé, Adam Bowie, a déclaré que chacun a un rôle à jouer pour maintenir les gens à l’école en bonne santé et réduire la propagation des virus et des maladies.

Les autorités de la santé publique demandent aux étudiants, au personnel et à leurs familles de faire leur propre évaluation des risques afin de prendre les précautions appropriées pour faire face à la COVID-19. Les vaccins, le lavage des mains et le port du masque demeurent les meilleures façons de lutter contre la COVID-19, a souligné M. Bowie.

Il a aussi lancé un appel à la tolérance et à la courtoisie, « se souvenant que chacun a un niveau de confort et de risque différent, (…) Si quelqu’un veut porter un masque, c’est bon, et il sera soutenu », a-t-il affirmé.

Le Dr Mark MacMillan, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, a déclaré que les médecins veulent que les gens se souviennent que la COVID-19 existe toujours.

Les gens devraient envisager de porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un espace intérieur, comme une école ou une bibliothèque publique, et lorsqu’ils côtoient des personnes vulnérables ou dont le système immunitaire est affaibli, a affirmé le Dr MacMillan.

« Nous devons continuer à penser aux autres en pensant à nous-mêmes, et essayer de nous protéger et de protéger ceux qui nous entourent », a-t-il souligné.

Il a aussi noté une « légère augmentation » des infections à la COVID-19 au cours des dernières semaines et plus de décès liés au virus.

La province a signalé une augmentation des hospitalisations en raison de la COVID-19, qui sont passées de 21 à 33 pour la semaine du 21 au 27 août. Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont également signalé quatre décès liés au virus.

La santé publique travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation pour surveiller les chiffres liés à la COVID-19. Si le nombre d’infections augmente, les responsables envisageront d’apporter des changements, selon lui.

« Que ce soit des fermetures temporaires d’une salle de classe ou un retour temporaire au port du masque, selon la situation », croit le Dr MacMillan.

Il a cependant souligné l’importance pour les élèves de retourner à l’école et d’être avec d’autres jeunes de leur âge, pour leur santé mentale.

« La pandémie dure depuis deux ans et demi et de nombreux élèves sont très enthousiastes à l’idée de retourner en classe ».

Le ministre Cardy a dit qu’il pourrait y avoir de la place pour l’apprentissage à domicile pour accommoder les élèves dont le système immunitaire est affaibli. Toutefois, les ressources sont limitées, a -t-il souligné.