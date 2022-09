Près de 400 000$ pour la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston

La dernière année financière de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston a permis d’amasser plus de 390 000$ dont une grande partie a été investie dans des projets au sein de l’établissement hospitalier.

Les dons amassés au cours de cette période ont notamment permis à la fondation de concrétiser un projet majeur, soit l’achat d’un appareil d’échographie mammaire en trois dimensions.

La pièce d’équipement qui a été acquise au coût de plus de 300 000$ sera installée au cours de l’automne. Elle a été financée par la fondation, en collaboration avec l’Arbre de l’espoir.

«Cette année, juste avec cet appareil, ça rend ça exceptionnel, car c’est un projet de grande envergure», a mentionné la directrice de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston, Carole Martin.

Selon Mme Martin, cette pièce d’équipement enlèvera un poids sur les épaules des personnes qui doivent subir des tests de dépistage du cancer du sein.

«Ça permet aux patients de ne pas avoir à se déplacer trop souvent pour avoir un meilleur diagnostic. Cette machine sera environ 30% plus précise que la machine actuelle. Elle va plus loin dans le processus de détection d’anomalies.»

De manière générale, la directrice de la Fondation HRE, estime que les résultats de la dernière année, qui ont été dévoilés lors de la plus récente assemblée générale annuelle de l’organisme, ont dépassé les attentes, surtout dans un contexte dans lequel la pandémie a tout de même pris une certaine place.

«Notre année financière est du 1er avril 2021 au 30 mars 2022, alors il y a des activités, comme notre tournoi de golf, qui ont été annulées ou modifiées en 2021. On a pensé à d’autres activités, comme un Bingo, pour compenser. Ç’a quand même été une excellente année.»

L’argent amassé, qui sert aussi à assumer des frais administratifs et à assurer un fonds de roulement, a permis de financer divers projets.

La campagne de financement 2022 a été lancée il y a quelques semaines. L’objectif est d’amasser une somme nette de 175 000$ qui serait destinée au financement de huit projets.

L’un des plus gros projets dans la mire de la Fondation HRE sera l’aménagement d’une salle à l’unité des soins palliatifs et de longue durée pouvant offrir un meilleur accompagnement aux personnes en fin de vie.

«Le patient en fin de vie et sa famille pourront se rendre dans cette salle-là pour avoir divers services. Nous aurons aussi des choses pour les patients souffrant de démence, comme des téléphones, qui ne sont pas fonctionnels, mais ça leur donnera l’impression de communiquer.»

Pour l’instant, Mme Martin estime qu’elle se déroule bien alors que certaines grosses activités ont effectué un retour.

«La première activité de la campagne annuelle a été le tournoi de golf que nous avons eu en juin. Cet événement nous a rapporté plus de 80 000$ en argent net. On sent que la communauté est en arrière de la fondation et participe de diverses façons.»

D’autres événements seront organisés au cours des prochains mois. Il y aura notamment le déjeuner d’automne et la campagne de l’Étoile du Nord qui permet d’amasser des fonds pendant la période des Fêtes.