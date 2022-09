Un adolescent de 17 ans perd la vie à Cocagne

Un adolescent de 17 ans, de Dixon Point, a perdu la vie dans une sortie de route survenue à Cocagne.

L’accident s’est produit mercredi, peu après 1h, sur la route 535.

On croit que la sortie de route s’est produite lorsque le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a quitté la chaussée et s’est renversé. Le conducteur et seul occupant du véhicule, un adolescent de 17 ans, a été transporté à l’hôpital où il est mort plus tard des suites de complications médicales.

Un enquêteur chargé de la reconstruction des collisions collabore à l’enquête en cours. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de l’adolescent.

La cause de l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.