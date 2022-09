Changements de méthodes au District scolaire francophone Sud

Le District scolaire francophone Sud élabore et met en pratique de nouvelles méthodes d’enseignement depuis 2019. La pandémie a accéléré le changement qui devrait se poursuivre cette année. Le but: rendre les élèves actifs et responsables.

Les effets de la pandémie sur le système scolaire semblent s’estomper en cette rentrée 2022.

«On pourra davantage concentrer nos efforts sur la pédagogie et le mieux-être des élèves plutôt que sur l’application de mesures et de restrictions», a espéré la directrice générale du District scolaire francophone Sud (DSFS), Monique Boudreau.

Elle a notamment évoqué la poursuite des changements en enseignement de son organisation, qui auront lieu en 2022 grâce au programme S’Entr’Apprendre. De quoi s’agit-il?

«C’est difficile d’expliquer ce que c’est, s’exclame l’une des directrices exécutives à l’apprentissage du DSFS, Mireille Bertin-Post. Il faut le vivre!»

Nouvelle pédagogie

Elle souligne que S’Entr’Apprendre est une pédagogie grâce à laquelle l’élève acquiert des compétences (la collaboration, l’esprit critique et la résolution de problème), mais aussi des connaissances (l’écriture, par exemple).

«À la suite de la publication du document du ministère de l’Éducation Profil de sortie d’un élève en 2016, un rapport de force s’est créé entre l’école traditionnelle, c’est-à-dire la maîtrise de contenus, et l’apprentissage par compétences, raconte Mme Bertin-Post. S’Entr’Apprendre, c’est le mariage des deux.»

Elle ajoute que grâce à ce programme, l’élève apprend en étant actif plutôt qu’en restant assis devant un enseignant qui donne un cours magistral. Le jeune devient responsable de ses apprentissages, qu’il élabore avec l’enseignant, selon elle.

L’une de ses collègues, Nathalie Kerry, précise que les enseignants appliquant S’Entr’Apprendre amènent les enfants à créer des projets qui l’intéressent, à les faire valider, à les corriger, puis à réfléchir à leur propos.

«C’est pendant sa réflexion, terminant par une présentation orale par exemple, que l’élève consolide ce qu’il a appris, illustre-t-elle. ‘‘Comment vais-je présenter mon projet? Qu’est-ce que j’ai appris? Qu’est-ce qui a été difficile?’’»

Élèves actifs

Mme Kerry observe néanmoins que des élèves et des contenus nécessitent encore des cours magistraux.

«Comment se détacher du magistral à long terme? En maths, les enseignants sont vraiment en train de réfléchir, mais ont besoin de s’outiller davantage, note la directrice exécutive à l’apprentissage. C’est plus difficile pour eux.»

«Le magistral ne disparaîtra pas, enchaîne Mme Bertin-Post. Mais il faut qu’il soit utilisé de façon stratégique. L’enseignant doit personnaliser ses cours en fonction de ses élèves grâce à la multitude de démarches pédagogiques à sa disposition. C’est ça, son beau défi.»

Le projet S’Entr’Apprendre a commencé en 2019 par une phase d’exploration, notamment grâce à des visites d’écoles innovantes et des lectures d’articles scientifiques. En 2020, le DSFS a désigné six «centres d’innovation»: les écoles Samuel-de-Champlain (à Saint-Jean), Clément-Cormier (à Bouctouche), l’Odyssée (à Moncton), le Mascaret (à Moncton), Abbey-Landry (à Memramcook) et Carrefour Beausoleil (à Miramichi).

Changements rapides

«Les écoles intéressées se sont engagées et nous les avons accompagnées dans des démarches personnalisées, décrit Mme Bertin-Post. Maintenant, 27 écoles sur 37 sont associées au projet, trois ans après son commencement.»

«On s’était donné 10 ans pour accompagner toutes les écoles! La pandémie a accéléré les choses, s’étonne Mme Kerry. Elle a forcé les enseignants et les écoles à revoir leurs méthodes. Les gens étaient en situation de déséquilibre à cause des cours à distance et de l’enseignement hybride. Dans ce contexte, S’Entr’Apprendre était une opportunité à saisir. On avait des choses intéressantes à proposer.»

Elle croit que le programme continuera à progresser rapidement après un relâchement des restrictions sanitaires.

«Si on veut faire venir quelqu’un de la communauté dans un établissement, un membre de l’école de pilotage de Dieppe pour un projet sur l’aviation par exemple, c’est plus facile, fait valoir Mme Kerry. L’inverse est aussi vrai.»

«On voit vraiment les partenariats communautaires comme une pierre angulaire de S’Entr’Apprendre», renchérit Mme Bertin-Post.

Évaluation scientifique

Une équipe de chercheurs canadiens et internationaux évalue le changement de méthodes au District scolaire francophone Sud (DSFS), qui a lieu grâce au programme S’Entr’Apprendre. Elle utilise des données collectées dans les six écoles qui participent au projet depuis son commencement.

«S’Entr’Apprendre correspond à mes idées d’une école qui soit plus inclusive, qui reflète les changements de la société et qui soit plus ouverte au monde et à l’interdisciplinarité, indique l’un des membres de l’équipe de recherche, Viktor Freiman. Mais ça nécessite beaucoup de leadership, de collaboration et de recherches.»

L’expert en didactique de la mathématique à l’Université de Moncton évoque aussi le défi de définir les résultats à améliorer dans un système scolaire.

«Il faut mieux apprendre, mais quoi? Est-ce qu’on parle des vieux apprentissages, comme mémoriser les tables de multiplication, ou donner aux élèves la capacité de réaliser un projet de vie?, interroge-t-il. J’ai eu beaucoup de peine à apprendre à écrire, alors l’ordinateur me sauve, mais d’autres prennent plaisir à utiliser une belle écriture cursive. Il faut diversifier les apprentissages et créer une possibilité d’inclusion plus grande pour obtenir une diversité de capacités.»

Il indique que l’équipe de recherche évaluant le programme S’Entr’Apprendre s’apprête à publier un premier article scientifique. Elle a notamment évalué l’engagement des élèves et des enseignants.