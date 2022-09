Des étudiants africains font découvrir leur culture à Caraquet

Neuf étudiants africains du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) ont présenté, mercredi, la soirée Africadie au Centre culturel de Caraquet. Il s’agissait du projet final de leur programme académique.

Joël Borgia Akpovi de la République du Bénin, Alassane Kouaté du Mali, Mohammed Naim du Maroc, Danny Sangwa de la République démocratique Congo, Elhadj Mamoudou Diallo et Mariama Traore de Guinée, ainsi que Alain Junior Momo Mbou, Alex Meli Tsayem et Samira Ymele Nandong du Cameroun étudient au campus de Caraquet du CCNB.

Ils avaient pour projet de fin d’année de concevoir un souper-spectacle intitulé Africadie, qui a été présenté mercredi soir dans le foyer du Centre culturel.

Ils font partie du programme d’études Créativité et innovation, qui encourage les étudiants à développer leur sens de la créativité et de l’innovation, pour ensuite les mettre en pratique dans des situations professionnelles et personnelles de la vie courante.

Pour leur projet final, ils ont décidé de présenter un événement à trois volets: un repas, un spectacle et une murale. Puisqu’ils viennent tous d’Afrique, ils ont mis en valeur leur culture commune ainsi que leur intégration en Acadie.

Le public a d’abord dégusté un souper confectionné par l’étudiant marocain Mohammed Naim, aidé par deux anciens étudiants internationaux du CCNB qui sont aujourd’hui des citoyens de la municipalité.

Les élèves ont ensuite interprété plusieurs petites pièces de théâtre et chansons, avec la complicité de leurs enseignants. Pour certains, c’était la première fois qu’ils performaient sur scène devant un public.

«C’était une façon d’appliquer tout ce qu’ils ont appris, comme la résolution de problèmes, la gestion de conflits, le stress, la communication, etc. Le fait qu’ils font des chansons, du théâtre ou une murale, c’est juste un prétexte», explique Dji Haché, enseignante du programme Créativité et innovation qui a supervisé le projet.

Ces interprétations avaient pour thème leur identité africaine, leur intégration dans la région, les différences culturelles, les chansons traditionnelles et différentes situations du quotidien.

Vers la fin du spectacle, ils ont dévoilé leur murale, représentant un crabe et un homard dansant sur de la musique africaine, symbolisant leur intégration dans la Péninsule acadienne. Elle est accrochée sur un mur du site de Caraquet du CCNB.

Les organisateurs et les élèves ont été surpris de voir que l’événement a été aussi populaire. «En trois jours, tous les billets ont été achetés, et on en a vendu plus que prévu», a fait savoir Dji Haché. Elle est d’autant plus surprise qu’elle n’en a pas parlé aux journalistes. La soirée a piqué la curiosité des habitants de Caraquet et le faible prix des billets (10 $ par personne) a probablement joué un rôle, selon elle.

La professeure a pu compter sur ses élèves pour le bon fonctionnement de la soirée. «Je savais que dans la classe, on avait plusieurs forces, a-t-elle affirmé. Chacun avait un talent particulier et ils ont su l’utiliser. Je leur ai fait confiance, c’est un petit projet qui est devenu gros.»

Le public a beaucoup apprécié la performance des étudiants. «Ça montre que les étudiants étrangers s’adaptent bien à notre région et qu’ils ont une culture riche. À mon avis, ils devraient faire ça plus régulièrement», a déclaré Louise Blanchard, conseillère municipale de la ville qui a assisté à la soirée.

Les étudiants sont eux aussi très contents de leur soirée. «J’ai beaucoup apprécié faire ça, et je suis encore plus content que vous avez aimé», a fait part Joël Borgia Akpovi.

Dji Haché est fière de ses élèves. «Tous les objectifs ont été accomplis, et ils vont tous avoir des bonnes notes, souligne-t-elle. Ce soir, je suis content, parce que les jeunes ont poussé leurs limites et ont vu de quoi ils étaient capables, et ça me fait chaud au cœur.»

L’enseignante souhaiterait refaire un tel événement, mais avec une plus grande ampleur, avec des étudiants internationaux de partout dans la province.