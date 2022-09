Ensemble Moncton: «Un nombre de surdoses plus élevé que d’habitude»

Il y a eu trois surdoses dans le centre d’injection supervisé de l’association Ensemble Moncton, au centre-ville, le 1er septembre. Il y a eu un accident similaire un peu avant 13h le lendemain au même endroit, selon une employée de l’organisme, Sarah Doiron.

«C’est un nombre de surdoses plus élevé que d’habitude, constate la coordinatrice de programme. Le site est ouvert depuis la fin novembre 2021. Il n’y a pas eu de surdoses pendant plusieurs mois, puis en mars et en avril, il y en a eu cinq ou six par mois.»

Elle indique que le centre d’injection supervisé d’Ensemble Moncton a reçu 262 personnes qui ont effectué un total de 3618 visites ayant mené à 22 surdoses depuis l’ouverture du site. Elle précise que les encadrants ont sauvé tous les consommateurs au bord de la mort grâce à de la naloxone et des premiers soins.

Mme Doiron affirme qu’au printemps, les visiteurs du centre d’injection supervisé ont eu des problèmes à cause d’un produit appelé Shady 8, un opiacé synthétique très puissant. Elle observe que les incidents récents sont causés par le fentanyl, un autre opioïde, mélangé avec des benzodiazépines, des substances souvent utilisées comme sédatifs ou tranquillisants.

«Les deux produits ensemble ralentissent le système respiratoire, décrit-elle. Ce n’est pas nécessairement nouveau, mais quand il y a des mélanges, peut-être que c’est beaucoup plus fort que ce que le consommateur pense. Nous avons un spectromètre pour détecter les produits, mais ça ne change pas toujours les usages.»

C’est pourquoi les représentants d’Ensemble Moncton espèrent la mise en place d’un programme permettant un approvisionnement sûr et la décriminalisation du fentanyl. Ils ont exprimé leur position lors d’un barbecue organisé dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses le 31 août, selon Radio-Canada.

«Il faut vraiment avoir plus de compassion, exhorte Mme Doiron à propos des toxicomanes. C’est un problème de santé qu’ils ont. La stigmatisation fait en sorte qu’ils ont moins de chance de recevoir de l’aide et d’avoir accès aux services.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick comptabilise 69 décès causés par la drogue en 2021, dont 41 étaient liés aux opioïdes. Les données révèlent aussi que dans les six premiers mois de 2022, il y a eu 33 décès liés à des substances, dont au moins six liés à des opioïdes, rapporte Radio-Canada.