Municipalité des Hautes-Terres: Denis Landry se lance dans la course

Denis Landry, député provincial de Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore, briguera la mairie de la nouvelle entité municipale des Hautes-Terres lors du prochain scrutin municipal.

Il y a environ un mois, Denis Landry annonçait qu’il accepterait de céder son poste de député dans Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore afin que la nouvelle cheffe du Parti libéral, Susan Holt, puisse faire son entrée à l’Assemblée législative.

Quelques semaines plus tard, le vieux routier de la politique néo-brunswickoise avait dit songer à briguer la mairie des Hautes-Terres, une nouvelle entité municipale qui sera créée lorsque les municipalités de Paquetville et de Saint-Isidore seront fusionnées aux DSL de Paquetville, Maltempec, Notre-Dame-des-Érables, Saint-Isidore et Saint-Sauveur.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle vendredi, Denis Landry a confirmé qu’il avait pris sa décision et que son nom paraîtrait sur les bulletins de vote lors des municipales du 28 novembre.

«Je vais être candidat, je fais le saut du provincial au municipal, a-t-il lancé d’entrée de jeu. Il y a beaucoup de gens qui m’ont dit qu’ils seraient peut-être intéressés de siéger au conseil municipal si je me présentais à la mairie, donc je veux leur laisser le temps d’y réfléchir. S’il y a des candidats qui veulent me suivre dans cette aventure-là, je serai plus que content de les voir à mes côtés.»

Denis Landry a fait son entrée à l’Assemblée législative pour la première fois en 1995 après avoir remporté l’élection dans Centre-Péninsule.

Défait lors du scrutin provincial de 1999, il est à nouveau choisi par ses concitoyens en 2003. Depuis, M. Landry a remporté cinq élections et a occupé les postes de ministre des Transports, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Il a aussi été chef par intérim du Parti libéral.

«Les citoyens vivant sur le territoire de la nouvelle municipalité, ce sont des gens que j’ai déjà représentés, ils me connaissent tous. Je suis plus que ébloui de voir tous les appuis que j’ai reçus depuis que j’ai annoncé que je songeais à me présenter.»

Puisqu’une municipalité est un palier de gouvernement qui collabore régulièrement avec le provincial et fédéral, M. Landry considère que sa longue feuille de route politique rend sa candidature particulièrement intéressante.

«Je suis très bien connecté, je connais beaucoup de fonctionnaires et de ministres en poste. Je suis le doyen de l’Assemblée législative et j’ai gagné le respect de mes collègues de tous les partis. Quand j’étais ministre, je travaillais bien avec l’opposition et j’ai aussi beaucoup de connexions avec le fédéral.»

S’il est élu, M. Landry compte bien faire profiter les Hautes-Terres de ce réseau et de son expérience politique. Surtout, il espère que ce seront des outils qui lui permettront de relever les défis associés à la mise sur pied d’une nouvelle entité municipale.

«Il va vraiment falloir que l’on travaille tous ensemble parce que c’est une nouvelle municipalité, ajoute-t-il. Pour le bien de la région, je crois que ce sera important de laisser les esprits de clocher de côté et de faire avancer notre communauté.»

Susan Holt encore indécise

Invitée à dire si la nouvelle cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, acceptera de briguer le siège de Denis Landry dans Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore, une porte-parole de la formation politique a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise pour l’instant.

Denis Landry précise d’ailleurs qu’il n’a toujours pas décidé à quel moment il renoncera officiellement à sa circonscription.

Son avenir de député provincial dépend des résultats du scrutin municipal et des intentions de Mme Holt, dit-il.

«Je ne suis pas obligé de laisser mon siège avant d’être assermenté comme maire, précise-t-il. Si notre chef décide de prendre mon siège, je vais lui laisser.»