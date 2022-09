Partir ou s’épuiser, le dilemme des infirmières auxiliaires

Comme d’autres professionnelles, les infirmières auxiliaires autorisées sacrifient leur santé mentale et physique pour maintenir à bout de bras un système de santé en déclin. L’épuisement professionnel atteint désormais un seuil critique, alerte le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Dans un rapport paru en février, le syndicat avait dressé un portrait inquiétant de l’état de profession à travers les témoignages d’infirmières immatriculées et d’infirmières praticiennes à bout de souffle. La parole est donnée cette fois aux infirmières auxiliaires autorisées (IAA)… et le constat est tout aussi sombre.

Selon un sondage mené en mai 2022 auprès de 900 IAA, près des trois quarts (73,8%) d’entre elles signalent que leur santé mentale s’est beaucoup détériorée au cours des trois dernières années. Pas moins de 84,3% des infirmières interrogées disent ne pas pouvoir se reposer adéquatement entre leurs quarts de travail.

Paula Doucet, la présidente du syndicat, décrit des conditions de travail «irréalistes et insoutenables».

Cathy Rogers, agente de recherche du SIINB, note que leur champ de pratique s’est agrandi

«On fait de plus appel à eux pour assumer des rôles qui ne cadrent pas avec leurs études et leurs formations. Il leur faut gérer des demandes provenant de toutes parts», expose-t-elle. «Leurs journées se font de plus en plus insupportables, ils finissent éreintés, fatigués, épuisés et découragés.»

D’autres rapportent être régulièrement transférées dans une autre unité sans recevoir une orientation adéquate

«Certains évoquent la détresse qui survient lorsqu’ils ne peuvent prodiguer les soins qu’ils savent nécessaires ou lorsqu’ils sont parachutés dans des domaines de spécialité sans formation ni orientation, et encore moins sans en avoir le choix.»

La majorité des sondées estiment que le manque de personnel met à risque la sécurité des patients. On pointe aussi du doigt une charge de travail excessive, un trop grand nombre d’heures supplémentaires et la difficulté de trouver un équilibre travail-vie personnelle.

Nombreuses sont celles qui se questionnent désormais sur leur choix de carrière. Pas moins de 78,7 % des sondées affirment qu’elles ne recommanderaient pas la profession à un membre de la famille ou à des amis.

«Les IAA sont stressées et vidés, s’inquiète Cathy Rogers. Ils sont découragés, ayant perdu tout espoir que la situation changera dans un avenir proche, et songent à changer de carrière ou, à tout le moins, de quitter les soins de santé publics ou de réduire leurs heures de travail. Chacune de ces options ne ferait qu’exacerber les problèmes actuels et grandissants que nous avons énumérés.»

Le besoin d’être respecté

Le document s’attarde plus brièvement sur les pistes d’amélioration. L’embauche d’un plus grand nombre d’infirmières et de plus de personnel de soutien, et des investissements plus importants en santé sont évidemment recommandés.

On souhaite aussi que le système de santé mise davantage dans la prévention des maladies aiguës et chroniques et la promotion du bien-être et des saines habitudes de vie.

«Quelle que soit la profession en situation de pénurie de main-d’œuvre, la tendance consiste à se concentrer sur les besoins urgents et aigus, et oublier ou négliger une perspective de prévention à long terme», constate Cathy Rogers.

Plusieurs infirmières ont aussi souligné le besoin d’encourager le travail d’équipe et la collaboration.

On réclame aussi l’avènement d’une culture de travail plus positive. Le sentiment d’être abandonnée par la direction, à qui on reproche un manque d’empathie et d’écoute, ressort régulièrement dans les témoignages. «Les IAA disent se sentir non validés, non considérés et non entendus», peut-on lire dans le rapport.

Les plaintes concernent également l’agressivité de certains patients. Plus de la moitié (62,2%) des syndiquées signalent avoir été personnellement victimes de violence au travail, 39,7% ont été victimes de harcèlement ou de violence verbale; 31,7 % ont été victimes de violence physique.

Plusieurs syndiquées ont en fait l’impression que leur contribution n’est pas suffisamment valorisée. «Il y a un manque de respect de la part de la direction, des patients et de la société, estime l’une des infirmières interrogées. Peu importe l’effort qu’on y met, ce n’est jamais assez.»