Sécurité routière: les policiers sur le qui-vive à l’approche de la rentrée 

Les corps policiers du Nouveau-Brunswick porteront une attention particulière aux autobus d’élèves et aux zones scolaires dans quelques jours alors que se mettra en branle la prochaine rentrée.

Malgré l’excellent bilan de sécurité de ce moyen de transport, les données de 1998 à 2017 indiquent que, chaque année, en moyenne, un enfant est mortellement blessé et 18 blessures sont déclarées dans des collisions avec un autobus scolaire au Canada, selon la Base nationale de données sur les collisions. Ce régistre ne tient pas compte des élèves qui sont happés par des véhicules en attendant ou à leur sortie de l’autobus ou en se rendant à l’école à pied ou à vélo.

À Edmundston, une vidéo pour sensibiliser les gens à l’importance de la sécurité routière lors du retour des enfants à l’école a été publiée cette semaine sur les réseaux sociaux.

Selon le constable Pierre Schelling, policier communautaire de la ville d’Edmundston, chaque année, les automobilistes ont besoin de réapprendre à faire preuve de vigilance, surtout dans les secteurs à proximité des écoles et des arrêts d’autobus.

«C’est étrange, mais c’est ça. Les gens ont passé tout l’été à adopter certaines habitudes de conduite et, tout d’un coup, ils doivent les changer. Il y en a pour qui ça se passe bien, mais il y en a encore d’autres qui conduisent de la même façon qu’ils l’ont fait au cours des deux derniers mois.»

Selon lui, le moment le plus risqué est souvent le matin, quand les gens se rendent au travail et que plusieurs parents viennent porter leurs enfants directement à l’école. Le constable Schelling reconnaît que pour certaines écoles, la circulation peut rapidement devenir chaotique.

«Chaque école à ses problèmes différents. On a des écoles plus achalandées comme l’école Notre-Dame qui se situe le long d’une artère qui est beaucoup utilisée par les automobilistes. C’est une situation complètement différente à l’école Saint-Mary’s qui se trouve au bout d’une rue résidentielle qui est moins achalandée.»

Dans l’approche de la Force policière d’Edmundston, M. Schelling précise qu’il souhaite que les parents évitent d’adopter certaines habitudes qui pourraient augmenter le niveau de risque lors des premières semaines d’école.

En plus des conversations au sujet de la sécurité à pied et à vélo, le policier estime que les parents ne devraient pas essayer d’aller porter leurs enfants jusqu’à la porte de l’école.

«Faites confiance à vos enfants et aux brigadiers scolaires. Les cours d’école sont des espaces réservés aux autobus et aux élèves qui ont un système en place pour assurer leur sécurité. Mais si, en dedans de 15 minutes, il y a des dizaines d’autos qui arrivent en même temps au même endroit, il n’y a aucune manière que ça puisse être sécuritaire.»

Pour ce qui est des automobilistes, en plus des conseils habituels basés sur la vigilance au volant et le respect des lois de la route, Pierre Schelling leur conseille de prendre une route alternative pour se rendre au travail, ne serait-ce que pour permettre à la poussière de retombée sur cette nouvelle année scolaire.

«Je reviens au cas de l’école Notre-Dame, mais les automobilistes, au lieu d’emprunter la rue de l’école (rue Martin), pourraient facilement prendre un autre chemin comme la rue Victoria qui est parallèle à la rue Martin.»

Du côté de la GRC, le sergent Mario Maillet, sous-officier responsable du Groupe tactique de la sécurité routière, ne s’attend pas nécessairement à une rentrée plus problématique que par le passé, même si on assiste au retour à l’école plus près de la normalité, après avoir été affecté pendant deux ans en raison de la pandémie.

«COVID ou pas, notre rôle, lors de la rentrée scolaire, c’est de rappeler aux gens d’être vigilants, particulièrement aux limites de vitesse dans les zones scolaires (30 km/h de 7h30 à 16h). On souhaite aussi qu’ils fassent attention aux enfants qui prennent l’autobus ou qui marchent pour se rendre à l’école.»

«Notre message s’adresse aussi aux jeunes qui doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils se rendent à l’école.»

Le sergent Maillet reconnaît que certaines zones rurales de la province ont le potentiel d’exposer les jeunes à plus de risques d’accident au cours des premières semaines d’école.

Selon lui, les limites de vitesse sur des routes rurales sont souvent plus élevées qu’en ville, ce qui représente un danger supplémentaire.

«Grosso modo, je ne crois toutefois pas qu’il y ait une zone plus à risque et de manière générale, les automobilistes sont prudents.»

À Edmundston, comme dans les territoires couverts par la GRC, les policiers feront évidemment des patrouilles plus fréquentes dans les zones scolaires. Selon Mario Maillet et Pierre Schelling, la période d’adaptation des automobilistes au retour à l’école dure souvent de deux à quatre semaines.

Même s’il ne met pas tous les automobilistes dans le même panier, le constable Schelling dit avoir été témoin de situations qui auraient pu mener à des accidents graves.

«Des gens qui roulent à 60 km/h dans les zones scolaires et des automobilistes qui dépassent des autobus à gauche ou à droite parce qu’ils sont distraits ou impatients, on en a vu. On a eu des échos des chauffeurs en ce sens également. Il n’y a pas eu d’accidents fâcheux, mais ç’a passé proche à certaines occasions. Nous, on ne veut pas attendre qu’il y en ait un alors c’est pour ça que l’on fait de la prévention.»

Caméras

Notons que certains autobus sont munis de caméras. Selon Jean-Luc Thériault, directeur des relations stratégiques par intérim du District scolaire francophone Sud (DSF-S), il s’agit d’une initiative du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour assurer la sécurité des élèves.

Quoi qu’il en soit, les gens qui ne respecteront pas les lois en vigueur s’exposent à des amendes salées en plus de la perte de points d’aptitude.

Dans les zones scolaires, les contrevenants pourraient recevoir une amende double, à l’instar de ce qui est fait dans les zones de construction par exemple. L’amende peut donc rapidement grimper jusqu’à environ 1200$ pour une infraction dans ces circonstances.

«Ces mesures sont mises en place pour qu’il y ait des conséquences sévères pour les automobilistes qui ne suivent pas les règles de la route. On a des incidents qui se produisent ici et ça chaque année, mais en gros, on fait généralement attention aux jeunes. Il faut juste continuer de passer le message», a mentionné le sergent Mario Maillet.

Tout comme les services policiers, les districts scolaires ont eux aussi mis en place des plan de sensibilisation.

Comme bon nombre de parents veulent déposer eux-mêmes leur enfant à l’école lors de la première semaine de classe – ce qui peut également créer une certaine congestion près des écoles – le DSF-S demande d’ailleurs à ceux-ci de respecter les plans de débarquement et d’embarquement de l’école de leur enfant et de partir de la maison quelques minutes plus tôt.