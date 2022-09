Gaétane Paulin: en fauteuil roulant et privée d’électricité

Malgré les épreuves, Gaétane Paulin réussit encore à sourire. C’est dans sa nature, laisse-t-elle entendre, mais depuis jeudi sa petite maison, située à Pointe-Canot, dans l’île de Lamèque, n’a plus d’électricité. Énergie NB a en effet décidé qu’un solde impayé approchant les 1400$ était trop élevé et qu’il fallait interrompre le service.

Mme Paulin était autrefois une femme active. Elle avait deux enfants et elle occupait un emploi à la CO-OP de Lamèque. En 2017, un accident de la route l’a laissée à demi paralysée. Après huit heures passées en salle d’opération, elle a dû faire face à un lourd constat: la partie gauche de son corps est inerte. Depuis, Mme Paulin ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant.

Aujourd’hui âgée de 47 ans, elle reçoit une pension d’invalidité mensuelle de 714$, c’est-à-dire trop peu pour couvrir ses dépenses, qui n’ont pourtant rien d’excessif. Ginette Stewart, qui lui prête assistance périodiquement, a sorti un petit carnet dans lequel sont notés les montants versés par Mme Paulin pour l’hypothèque, l’assurance de la maison et la facture d’énergie. Le total excède légèrement sa pension.

Comme Mme Paulin ne peut se déplacer, les auxiliaires familiaux qui se sont succédé, au fil du temps, réglaient les factures de la maison. Le mois dernier, y aurait-il eu méprise ou oubli?

Mme Stewart a ensuite présenté une facture d’Énergie NB. Un paiement de 224,83$ a été versé le 29 juillet. Et le 1er septembre, un employé de la société de la couronne est venu débrancher le courant.

Mme Josée-Hélène Chevalier, une auxiliaire familiale qui veille sur Mme Paulin depuis tout près d’un mois, a été secouée de voir Énergie NB agir avec promptitude. Après tout, un paiement avait été fait le 29 juillet.

Mme Chevalier, qui consacre plus d’une quarantaine d’heures par semaine aux soins de Mme Paulin, fait remarquer que sans électricité, la pompe de la maison est à l’arrêt et qu’il n’y a plus d’eau courante.

Pour compenser ce manque, une connaissance a fourni une petite génératrice et une toilette portative. Le réfrigérateur est à nouveau branché et le four micro-ondes peut désormais être utilisé. Mais c’est tout. La douche ou le bain? Inutile d’y penser.

Mme Chevalier ne connaît sa patiente que depuis peu, mais elle s’est rapidement attachée à elle. Et elle n’a pas ménagé les efforts pour lui venir en aide. Depuis l’interruption de l’électricité, elle a frappé aux portes des maisons afin de récolter de l’argent. «J’ai vu des portes se refermer devant moi et d’autres m’ont dit: ‘’Tu n’as pas le droit de solliciter (des dons).’’ J’ai quand même récolté 200$. J’ai frappé aux portes des résidences et des commerces, même chez ma famille.»

Ginette Stewart a fait les comptes: au total, toutes deux auraient déjà amassé 600$. «On aime Gaétane, a ajouté celle-ci. On est ici avec amour et on donne plus que notre 100%.»

Sans cet appui, Mme Paulin n’aurait probablement d’autre choix que d’entrer dans un établissement spécialisé, une alternative qu’elle redoute. «Elle ne veut pas aller en foyer. Elle voudrait rester chez elle», a repris Mme Stewart. Et la principale concernée, qui parvient à parler par bouts de phrase a renchérit: «C’est ma maison… ici!»

La travailleuse sociale de Mme Paulin aurait dit prendre l’affaire en main, mais les résultats se font attendre, a indiqué Mme Stewart. En attendant, la fin de semaine est arrivée et rien ne laisse présager un retour à la normale.

Gaétane Paulin et Josée-Hélène Chevalier. – Acadie-Nouvelle: Bernard Haché Ginette Stewart, Gaétane Paulin et Josée-Hélène Chevalier, auxiliaire familiale. – Acadie-Nouvelle: Bernard Haché

Énergie NB

Dans quelles circonstances se font les débranchements? Une préposée du service à la clientèle d’Énergie NB a confirmé que le courant peut être interrompu dès qu’un compte est en souffrance depuis 30 jours.

«On peut débrancher sans plus d’avis. Il est important que les clients restent en contact avec nous. Si on n’est pas en mesure d’avoir assez de paiement [sic.], on peut débrancher. On demande que la balance (le solde du compte) soit un peu plus bas [sic.].»

La préposée a aussi laissé savoir que sa société procède aux débranchements en ce temps-ci de l’année par mesure de précaution. «Si on n’agit pas en été, le compte sera plus en arrérage [sic.] en hiver. Le client doit donc rester en contact avec nous.»

Claude Snow, porte-parole du comité des 12, reconnaît que les débranchements se font surtout à cette période de l’année. M. Snow constate qu’Énergie NB évite d’interrompre son service en hiver, sinon «ça ferait scandale, parce que les gens vont souffrir.»

Il croit aussi que la société d’énergie n’est pas encline à négocier. «Ils (Énergie NB) ont le gros bout du bâton, et ils ne sont pas friands des petits montants: ils veulent la somme au complet.»