Huit blessés dans une explosion dans une raffinerie à Terre-Neuve

Huit personnes ont été transportées à l’hôpital vendredi après une explosion dans une raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve, à environ 150 kilomètres à l’ouest de Saint-Jean, a indiqué la police.

La GRC a déclaré que « certaines » d’entre elles avaient été grièvement blessées dans l’explosion, bien que la caporale Jolene Garland n’a pas pu confirmer combien.

« L’incendie causé par l’explosion a été maîtrisé, mettant fin au danger sur le chantier et aucun employé ne manque à l’appel », a déclaré la GRC dans un communiqué de presse vendredi soir. La police et la division de la santé et de la sécurité au travail de la province ont lancé une enquête sur l’incident, selon le communiqué.

L’entreprise Braya Renewable Fuels, propriétaire de la raffinerie, a indiqué par courriel qu’elle coopérera pleinement à l’enquête des autorités.

« Nous ferons tout notre possible pour soutenir (les blessés) et leurs familles pendant cette période », indique la déclaration écrite.

La raffinerie est une source principale d’emplois dans la ville de Come By Chance et sa communauté voisine d’Arnold’s Cove. Ensemble, les deux municipalités abritent environ 1200 personnes.

Cresta Fund Management a acheté la raffinerie en novembre dernier et l’a rebaptisée Braya Renewable Fuels, dans le but déclaré de convertir l’installation pour produire du diesel renouvelable et du carburant d’aviation durable.

Vendredi, cette conversion d’une usine de production de pétrole en une exploitation de biocarburants était toujours en cours, a déclaré un porte-parole de la société.

La police locale a demandé aux gens de rester à l’écart de la raffinerie afin de ne pas entraver le travail des équipes d’urgence ou des enquêteurs.

Le premier ministre Andrew Furey a communiqué ses condoléances à propos de l’événement, vendredi soir, sur Twitter.

« J’ai parlé avec des représentants de l’entreprise et du syndicat pour communiquer mes inquiétudes et mes meilleurs v?ux pour les travailleurs blessés, leurs familles, leurs amis et leurs collègues, a écrit M. Furey. Merci à tous ceux qui sont intervenus lors de cet incident. »

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a également écrit sur Twitter à propos de l’incident. Il représente le district terre-neuvien de St. John’s South-Mount Pearl.

« Nous pensons tous aux travailleurs blessés de la raffinerie Come By Chance et à leurs familles », a écrit M. O’Regan.