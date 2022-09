Les premiers finissants de l’ESN se retrouvent 50 ans plus tard

Cinquante années après avoir gradué de l’école secondaire Népisiguit (ESN), les tout premiers finissants de l’histoire de l’établissement scolaire se sont retrouvés la fin de semaine dernière à Bathurst.

Un demi-siècle plus tard, avec quelques cheveux blancs en plus, une centaine d’élèves qui ont gradué en juin 1972 lors de l’ouverture de l’ESN ont renoué avec leurs collègues de classe de l’époque.

Un événement spécial de retrouvailles s’est déroulé dimanche, à la marina de Bathurst, où les sourires, les anecdotes de l’adolescence et le beau temps étaient tous au rendez-vous.

Ayant quitté la province après sa graduation, Lorraine Picot est l’une de celles qui n’avaient pas revu ses anciens collègues de classe depuis 50 ans et qui sont âgés aujourd’hui de 67 ou 68 ans.

«Ce sont des retrouvailles et une expérience magnifique, même si nous avons dû passer un moment de silence et rendre un hommage à une dizaine d’anciens élèves qui ne sont malheureusement plus parmi nous», a raconté la principale organisatrice de l’événement.

Tous les participants à l’activité arboraient un écusson avec leur nom et leur photo de finissant.

Plusieurs d’entre eux ont conservé de précieux souvenirs de la fin de ce parcours scolaire du secondaire.

«C’était spécial l’ESN en 1972, ça venait tout juste d’ouvrir, il n’y avait même pas encore de gymnase et de cafétéria! Il y avait un groupe d’élèves énorme, c’était plutôt intéressant», a ajouté Mme Picot.

Des proches des anciens finissants et certains anciens professeurs et employés de l’école secondaire ont également pris part aux festivités de retrouvailles.

«Ça n’a pas été facile de rejoindre toutes ces personnes, sans Facebook et les réseaux sociaux, ça aurait été impossible de réunir tout ce beau monde», a affirmé celle qui est à l’origine de la publication de l’album des finissants qui étaient bien populaire lors de la journée d’activités.