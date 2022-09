Oktoberfest des Acadiens: «C’est un super événement!»

L’Oktoberfest des Acadiens a commencé et des centaines de personnes sont déjà sur les lieux.

Dernier grand événement de l’été dans la Péninsule acadienne, l’Oktoberfest des Acadiens à Bertrand s’est ouvert vendredi soir avec un mégaspectacle mettant en scène les groupes Finger Eleven, Ultimate Showband et l’hommage à P!NK par Trouble. 2800 personnes y ont assisté.

«C’était une belle soirée. Il faisait beau, le monde était content, les groupes ont fait de beaux spectacles, tout a super bien été», a souligné Josée Friolet, membre du comité organisateur.

Le public a commencé à explorer le site du festival samedi après-midi, et plusieurs étaient déjà présents même très peu de temps après l’ouverture des portes, accueillis par les 200 à 300 bénévoles de l’événement.

Si les enfants ont pu profiter des jeux gonflables et que certains sont restés voir le spectacle musical de Rafe Bootlegger, la grande majorité s’est rendue sous le chapiteau pour les dégustations de bières.

Plusieurs brasseurs de la province étaient présents, comme Rétro Brewing de Bertrand, Houblon Pêcher de Caraquet et CAVOK Brewing de Dieppe, ainsi que plusieurs stands de pâtisseries, de confiseries et même d’huîtres.

Pour les microbrasseries, ils étaient contents de participer à l’événement. «C’est l’fun d’avoir un événement à la fin de l’été, parce que c’est une sorte de célébration. Je suis contente que la ville de Bertrand organise ça pour la communauté», affirme Caroline Janiszewski, copropriétaire de la brasserie Houblon-Pêcheur.

Le public était aussi de bonne humeur pour passer leur fin de semaine à l’Oktoberfest. «Ça fait deux-trois ans que je viens, et j’adore ça, déclare Gilles Leclerc, habitant de la région. J’aime aussi la bière. En plus, c’est pour tout le monde. Les enfants peuvent s’amuser dans leur coin et les adultes peuvent profiter de la dégustation. C’est un super événement.»

Pour le moment, tout se déroule bien à Bertrand. «On s’enligne pour un bel Oktoberfest des Acadiens cette fin de semaine. Le retour d’une édition classique après deux ans», ajoute Josée Friolet.