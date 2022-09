Tracadie: la filiale 45 de la Légion royale canadienne célèbrera ses 75 ans

La filiale 45 de la Légion royale canadienne à Tracadie célèbrera ses 75 ans lors d’un gala qui aura lieu le 10 septembre au Complexe Sportif Léopold Thériault de Saint-Isidore.

Cette soirée soulignera le 75e anniversaire de la fondation de la filiale, le 3 décembre 1945, et rendra hommage aux vétérans de l’armée avec un souper trois services, un spectacle et une danse.

La lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy, les maires Denis Losier de Tracadie et Louis LeBouthillier de Saint-Isidore ainsi que les députés provinciaux Keith Chiasson de Tracadie et Denis Landry de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore seront présents.

Le corps des cornemuses et tambours de la base militaire de Gagetown, plus connu sous le nom de Gagetown Pipes and Drums, vont performer pendant la soirée.

L’événement sera présenté à guichet fermé, avec près de 200 billets qui ont été vendus depuis novembre dernier.

Une histoire riche

La filiale 45 de Tracadie est l’une des plus vieilles légions du Nouveau-Brunswick. Le comité a été créé le 3 décembre 1945 et a officiellement reçu sa Charte des anciens combattants le 29 décembre de cette année-là, ce qui leur a permis de faire partie de la Légion.

Au fil des années, les membres se sont installés dans divers endroits à Tracadie, ayant commencé dans le sous-sol de la maison d’un vétéran avant l’obtention de la charte. «C’était un point marquant pour les vétérans de construire des bâtiments et de se réunir pour la camaraderie. C’est ça l’importance de nos légions», affirme Marc Comeau, le président de la filiale.

Le plus connu de leur centre était un bâtiment construit en 1956, juste à côté de la coopérative alimentaire. «Dans les années 1970, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de la légion qui était à côté de la Coop. Beaucoup se sont mariés là, il y a eu beaucoup d’activités parce que c’était dans le centre de la ville.»

L’intérieur du bâtiment a brûlé dans les années 1990 et a été racheté par la Coop, qui l’a détruit pour agrandir son stationnement. Aujourd’hui, la légion se trouve au deuxième étage de l’Académie Sainte-Famille.

Les légions ont perdu de leur grandeur au cours des dernières années, ce qui attriste Marc Comeau. Cette perte est notamment due à la multiplication des groupes de vétérans qui œuvrent en marge de la Légion. Il y a aussi le nombre de vétérans qui a grandement diminué, surtout après la pandémie qui a fortement touché les personnes âgées.

À Tracadie, le dernier vétéran de la Seconde Guerre mondiale membre de la Légion est mort en décembre dernier et ceux qui sont toujours vivants dans la région ne sont pas membres de l’organisme.