La fête du Travail célébrée aux quatre coins du Nouveau-Brunswick

Les activités visant à célébrer la fête du Travail étaient de retour lundi au Nouveau-Brunswick, après une pause de festivités de deux années liée à la pandémie de COVID-19.

Des rassemblements ont lieu en milieu de journée à Bathurst, Dalhousie, Edmundston, Moncton et à Saint-Jean.

Travailleurs et leaders syndicaux se sont rassemblés à divers endroits en défilant dans les rues et en partageant des jeux et des BBQ dans différents parcs municipaux ou autres lieux publics.

À Bathurst, les activités ont débuté en après-midi avec une marche de quelques minutes dans les rues du centre-ville, avant de se poursuivre au parc Coronation où s’est tenu un BBQ familial entremêlé de quelques discours livrés par la mairesse de Bathurst et quelques dirigeants syndicaux.

Bathurst était l’hôte ce lundi d’un défilé et de célébrations entourant la fête du Travail. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance La fête du Travail a attiré une bonne foule lundi, à Dalhousie. – Gracieuseté: Sommet FM

Au Madawaska, c’est dans le quartier Saint-Basile d’Edmundston où a eu lieu la fête qui, selon les livres d’histoire, est célébrée au Canada le premier lundi de septembre depuis 1894.

Jeux, musique et hot-dogs étaient à l’honneur lors de la fête qui a attiré plus de 300 personnes selon les organisateurs.

«Je suis littéralement émerveillé du déroulement des activités et de la participation des gens après deux ans de pause-COVID», a raconté Lorn Martin, l’un des organisateurs de la fête.

«Il s’est mangé 500 hot-dogs, c’était le gros party! Notre maquilleuse était complètement à terre après un après-midi passé avec les enfants, ça va nous en prendre deux l’an prochain…»

Une programmation semblable était à l’affiche dimanche à Moncton, lors des célébrations qui ont eu lieu au parc Centenaire avec la présence d’un BBQ, de musique et de jeux pour enfants.

Plus au nord, soit à Dalhousie, un tournoi de balle molle, une parade avec chars allégoriques et un BBQ étaient au programme des festivités tenues au parc Inch Arran en présence de nombreux participants.

Finalement à Saint-Jean, la fête du Travail s’est déroulée avec la tenue d’une parade dans les rues du centre-ville de la ville portuaire.

Après le défilé, les participants ont pris la direction du parc Rockwood, dans le nord de la municipalité, où un BBQ les attendait aux abords d’un des lacs Fisher.