La GRC dit que l’un des deux suspects en Saskatchewan a été retrouvé mort

La GRC affirme que Damien Sanderson, l’un des deux suspects de la série d’attaques meurtrières à l’arme blanche en Saskatchewan, a été retrouvé mort.

Le corps de l’homme de 31 ans a été découvert à l’extérieur dans une zone herbeuse de la nation crie de James Smith.

La police a déclaré qu’il avait des blessures visibles qu’il ne s’était pas infligées lui-même.

Son frère, Myles Sanderson, âgé de 30 ans, est le second suspect recherché relativement aux attaques à l’arme blanche.

La police dit qu’il est toujours en liberté, qu’il pourrait être blessé et qu’il pourrait se trouver à Regina.

La chasse à l’homme a suivi la série d’attaques qui ont fait 10 morts et 18 blessés en Saskatchewan.

Plus tôt lundi, en vertu de mandats d’arrestation, les deux hommes avaient été accusés de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

Les attaques sont survenues à 13 endroits différents sur le territoire de la nation crie de James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon, dimanche.

Dans une déclaration vidéo, le chef de la police de Regina, Evan Bray, affirmait avant la découverte du corps de l’un des suspects: « Nous avons un nouveau groupe d’enquêteurs et de nouvelles équipes qui prendront en charge cette enquête et nous n’arrêterons pas cette enquête tant que nous n’aurons pas mis en détention ces deux personnes. »

Un bulletin « Échec au crime » avait été publié fin mai pour Myles Sanderson, avertissant qu’il était illégalement en liberté.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lors d’un point de presse distinct que « le gouvernement fédéral continuera d’être là avec les ressources nécessaires immédiatement, mais aussi pour la guérison et le travail que nous aurons à faire ensemble dans les mois et les années à venir ». Il a incité la population à suivre les directives des autorités locales et à communiquer toute information pertinente au 911.

En solidarité avec les victimes et leurs proches, « les drapeaux des édifices fédéraux en Saskatchewan ont été mis en berne », a-t-il dit. Il a aussi indiqué avoir discuté avec les dirigeants de la nation crie de James Smith et avec le premier ministre de la province, Scott Moe.

Ce dernier avait plus tôt fait savoir que les drapeaux de la province seraient mis en berne pendant une journée pour chacune des victimes de la tragédie.