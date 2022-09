Le transport ferroviaire reprend des couleurs au N.-B.

Le train passager de la ligne Océan a enfin repris du service et les voyageurs sont au rendez-vous. Mais les investissements nécessaires pour véritablement relancer le transport ferroviaire dans la région ne sont pas à l’ordre du jour.

Dimanche, la gare de Moncton était pleine de monde. Le train de la ligne Océan, qui relie Halifax à Montréal, y fait escale deux fois par semaine.

«Ç’a été très occupé tout l’été, comme avant la pandémie», nous assure Bernie, un agent de vente au comptoir. Depuis le mois de juin, les places sont toutes vendues pour chaque trajet, ajoute l’employé. «Et toutes les couchettes sont réservées jusqu’au mois d’octobre!»

Après avoir suspendu le service pendant 17 mois, Via Rail avait rétabli la ligne en août 2021, en ne proposant qu’un trajet par semaine.

Depuis le 3 juin, le parcours est à nouveau assuré hebdomadairement par trois trains faisant l’aller-retour entre la métropole néo-écossaise et la plus grande ville du Québec.

Nous accostons Bernard Simard, venu accueillir ses enfants qui ont voyagé d’Halifax à Moncton avec leurs grands-parents «pour vivre l’expérience du train». «C’était vraiment le fun, on pouvait plus bouger que dans l’avion, commente sa fille, Alice, ravie par cette première fois. Mais je trouve que ça ne va pas assez vite!»

Le citoyen de Dieppe aimerait voir le transport ferroviaire se développer davantage au Nouveau-Brunswick. «S’il y avait plus de trajets, il y aurait plus de demande», croit-il. «Et pour le transport de marchandises, ce serait plus écologique que d’avoir des milliers de camions sur les routes!»

À la descente du train en provenance d’Halifax, Rachelle Kerry affiche elle aussi sa satisfaction. Longtemps rebutée par la durée du trajet jusqu’à Montréal, elle envisage de plus en plus de traverser sa province par le rail. «Habituellement, je prends l’avion, mais avec tous les retards qu’on a vus cet été, je pense à choisir le train la prochaine fois», confie-t-elle.

C’est la décision qu’a prise John Wright, après avoir réalisé que le prix du billet, qui lui a coûté 289$ taxes incluses pour un aller-retour en classe économique, est désormais moins dispendieux qu’un voyage au volant de son camion léger. «Ce sera plus long, mais je pourrais travailler et faire ma lecture», relativise le jeune homme.

Lent et peu flexible

De la fin du 19e siècle au début de 20e siècle, le développement du chemin de fer a contribué à la vitalité de nombreuses communautés à travers la province. Face à la concurrence de l’avion et de l’automobile, le nombre de voyageurs a été réduit de moitié dans les Maritimes depuis les années 1990. Conséquence, la société d’État a décidé en 2012 de réduire de six à trois le nombre de voyages hebdomadaires pour la ligne Océan.

Ted Barlett, un citoyen de Moncton membre de l’association Transport Action Atlantic, croit que le train est un moyen de transport d’avenir du fait de sa faible empreinte carbone. Selon lui, le déclin du voyage en train s’explique par le manque de volonté politique et d’investissements publics.

«Nous continuons à militer pour le retour et le renouvellement du service quotidien pour l’Océan. Le matériel actuel est vieillissant, périmé et inadapté. La norme minimale pour l’Océan est un retour à la vitesse de service d’il y a vingt ans combinée à un horaire journalier.»

Les horaires limités de VIA Rail n’aident pas à convaincre la population d’opter pour ses services, fait valoir Ted Barlett. La faible vitesse, imposée par l’âge vieillissant des rails, demeure le principal obstacle. Il faut compter 17 heures pour se rendre à Montréal en partant de la gare de Moncton. Autre problème, la ponctualité des trains pâtit du partage des voies avec le transport de marchandises et de l’accès prioritaire du fret.

Le dernier budget fédéral ne lui donne pas toutefois pas de motif d’espoir à moyen terme. Celui-ci mise uniquement sur le projet de train à grande fréquence qui reliera Toronto et Québec, en accordant à Transports Canada 396,8 millions $ pour entamer sa conception et sa planification.

Les wagons de la ligne Océan ont été remplis de voyageurs tout au long de l’été. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les wagons de la ligne Océan ont été remplis de voyageurs tout au long de l’été. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre La gare ferroviaire de Moncton. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Pas d’investissements à l’horizon pour VIA Rail

En 2015, VIA Rail avait annoncé son intention de bonifier son offre en proposant des trajets quotidiens de Campbellton à Moncton et de Moncton à Halifax. Le projet a depuis été mis sur la glace.

«Après de nombreuses discussions et évaluations avec les propriétaires d’infrastructures ainsi qu’avec les gouvernements locaux, toute autre étude de faisabilité concernant le service interurbain de l’Est a été suspendue en raison des investissements importants requis par les propriétaires d’infrastructures», peut-on lire dans un document présenté lors de la dernière assemblée publique annuelle.

Le transporteur public a également confirmé qu’il ne prévoyait pas non plus accroître la fréquence et la vitesse des trajets entre Halifax et Montréal.

«Nous comprenons que le Canada atlantique aimerait voir des trains plus fréquents dans la région. Notre objectif a toujours été de fournir, dans la limite de nos ressources disponibles, un service qui puisse répondre le plus possible aux besoins de nos passagers. Bien que nous ne prévoyions pas pour le moment d’ajouter des trajets, nous examinons en permanence la performance de nos services existants», mentionne Via Rail.

«Nous continuons de travailler avec le propriétaire de l’infrastructure, le CN, afin d’améliorer les temps de trajet pour ce service et, pour le moment, nous ne prévoyons pas d’effectuer des mises à niveau de l’infrastructure sur cette route pour augmenter la vitesse.»

L’entreprise indique toutefois avoir soumis au gouvernement fédéral un rapport sur le remplacement des trains régionaux et de longue distance.

Les opérations de la ligne Océan restent largement déficitaires, comme c’est le cas pour les autres liaisons ferroviaires au pays. En 2019, le manque à gagner se chiffrait à 41,9 millions $. Pour chaque billet de train acheté sur ce trajet, le gouvernement fédéral versait alors une subvention de 535$. Avant que la COVID-19 ne frappe, l’achalandage s’était toutefois stabilisé. De 2016 à 2019, le trajet Montréal-Halifax avait attiré un nombre de voyageurs assez stable, autour 78 000 par an.