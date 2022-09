Saskatchewan: des mandats d’arrestation lancés contre les suspects

Des mandats d’arrêt ont été lancés contre deux suspects des attaques meurtrières à l’arme blanche qui sont toujours en liberté, a affirmé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan, lundi après-midi.

Myles Sanderson, 30 ans, fait face à trois chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef d’introduction par effraction.

Damien Sanderson, 31 ans, fait face aux chefs d’accusation de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

Selon la GRC, 10 personnes ont été tuées et 18 blessées dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, au nord-est de Saskatoon, tôt dimanche.

L’alerte concernant des personnes dangereuses a été prolongée et les agents utilisent toutes les ressources pour retrouver les deux hommes.

D’autres accusations seraient attendues relativement à la série d’attaques à l’arme blanche en Saskatchewan rurale.

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a indiqué que les deux suspects étaient toujours en fuite 24 heures après que les autorités eurent lancé pour la première fois une alerte d’urgence, malgré les efforts « continus et implacables » des agents pendant la nuit.

Les suspects sont considérés comme armés et dangereux. Damien Sanderson mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse 155 livres, et Myles Sanderson mesure 6 pieds et 1 pouce et pèse 200 livres. Tous deux ont les cheveux noirs et les yeux marrons.

Ils conduisent possiblement un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI, mais ils pourraient avoir changé de véhicule.

Les attaques sont survenues à 13 endroits différents sur le territoire de la nation crie de James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon, dimanche. La chasse aux suspects s’est également poursuivie à Regina, comme ils auraient été aperçus dans la ville.

L’alerte de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a aussi été étendue aux provinces voisines du Manitoba et de l’Alberta.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle sur l’identité des victimes, mais les habitants de Weldon ont identifié l’un des défunts comme étant Wes Petterson, 77 ans.

Les enquêteurs ont déclaré que certaines des victimes avaient été ciblées tandis que d’autres avaient été choisies au hasard, bien qu’ils n’aient pas précisé d’où proviennent ces informations.

Bien que la GRC n’ait pas avancé d’hypothèse sur le motif des attaquants, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, a affirmé dans un communiqué de presse que la drogue était une possibilité.

Dans un communiqué, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit « choqué et dévasté par ces horribles attaques », ajoutant que tous les Canadiens offrent leur soutien alors qu’ils pleurent avec le peuple de la Saskatchewan et « toutes les personnes touchées par cette violence tragique ». Il a encouragé les habitants de la région

à suivre les conseils des autorités, qui « consistent à se mettre à l’abri et à prendre des précautions nécessaires. »

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a fait savoir que les drapeaux de la province seraient mis en berne pendant une journée pour chacune des victimes de la tragédie.