Des sauveteuses de chats qui se sentent dépassées à Moncton

Les bénévoles qui travaillent sans relâche à porter secours aux félins errants et à contrôler leur population veulent voir la Ville de Moncton s’engager à leur prêter main-forte.

La Ville de Moncton évalue la possibilité de charger ses agents d’application de saisir et mettre en fourrière les chiens errants. L’adoption en première lecture d’un nouvel arrêté ne fait toutefois pas mention d’autres animaux domestiques, comme les chats, ce qui inquiète la directrice de la Société pour le bien-être des animaux , Heather Smith.

«Ça signifie que la responsabilité de s’occuper des chats et d’autres animaux perdus ou blessés reposerait uniquement sur les organismes communautaires», souligne-t-elle.

Actuellement, le contrôle des animaux abandonnés est assuré par la Société pour le bien-être des animaux (SBA) pour le compte de la municipalité. Au cours des cinq dernières années, l’organisme a répondu à plus de 1500 plaintes portant sur des chats et qui ont été réglées en vertu du précédent arrêté municipal.

La directrice craint que son équipe ne puisse continuer à remplir cette mission sans l’appui financier de la ville.

Lundi soir, un groupe de bénévoles de CARMA (Cat Rescue Maritime) ont interpellé les conseillers municipaux pour leur demander de revenir sur ces changements et de leur offrir un plus grand soutien.

Depuis 2007, CARMA gère un programme de piégeage/stérilisation/retour pour s’attaquer au problème de la surpopulation de chats. Une vingtaine de familles d’accueil hébergent les félins abandonnés ou victimes d’abus de manière temporaire. Ceux qui pourront se socialiser avec les êtres humains sont offerts en adoption contre un don minimum de 160$.

«Nous faisons de notre mieux mais sommes dépassés. Nous ne pouvons plus accueillir de chats depuis juillet. Nous prenons déjà soin de près de 80 chats actuellement», explique l’une des bénévoles, Nicole Villeneuve.

«Nous devons trouver des gens qui ouvrent leur maison et peuvent isoler un chat errant. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire et nous cherchons plus de monde», renchérit Kathy Prosse, elle aussi impliquée au sein de l’organisation à but non lucratif.

CARMA compte sur la générosité des gens pour financer ses opérations, ajoute-t-elle. Car une fois un chat secouru, il est conduit chez le vétérinaire pour une évaluation médicale. Il faut s’assurer qu’il n’est pas atteint de leucose féline, une maladie virale redoutable. Traitements anti-puce, vaccins, vermifuges, castration, stérilisation: les félins reçoivent un traitement médical complet.

Toutes deux se disent satisfaites de l’ouverture démontrée par plusieurs membres du conseil au terme de leur présentation.

«Nous devons comprendre vos défis et travailler ensemble pour définir un arrêté qui satisfasse tout le monde», a notamment exprimé le conseiller Shawn Crossman.

«Nous avons maintenant un portrait plus clair de ce que nous devons faire», a acquiescé son collègue Bryan Butler.