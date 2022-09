Gaétane Paulin retrouve le courant et le sourire

L’interruption du service d’Énergie NB, chez Gaétane Paulin, n’aura pas duré deux jours.

Mme Paulin, 47 ans, cette femme de Pointe-Canot, sur l’ìle de Lamèque, qui a été victime en 2017 d’un accident de la route qui l’a laissée paralysée, était privée d’électricité depuis jeudi pour un solde impayé d’environ 1400 $ chez Énergie NB.

Mais la communauté s’en est mêlée. Résultat: les dons ont afflué. Vendredi la somme due a été payée et en soirée les lampes se sont à nouveau allumées. Mme Paulin pouvait enfin souffler.

Ginette Stewart et Josée-Hélène Chevalier ne sont pas étrangères à ce revirement de situation. Aidantes auprès de Mme Paulin, elles ont sollicité l’appui des gens, qui ont bien répondu.

«On a reçu beaucoup d’aide, on a payé sa facture (d’électricité)», a indiqué Mme Stewart à l’Acadie Nouvelle par téléphone, mardi.

«Des gens ont apporté de l’argent, a-t-elle ajouté, et il y a encore des dons qui arrivent. Ce sont des étrangers, ça venait apporter 50$, 100$.»

Mme Paulin était vraiment contente, et nous aussi. Ça nous a dépassées. En fin de semaine, des voisins sont venus couper le gazon et ont nettoyé tout autour de la maison, et un bon samaritain est venu réparer le plancher de la cuisine, qui était brisé.»

«Toutes les bonnes nouvelles arrivent en même temps. Je crois que je vais acheter un billet de 6/49!», s’est-elle exclamée.

Mme Stewart a aussi précisé qu’une aide financière du Développement social a contribué à payer une partie de la facture. «Et nous, on a payé la différence.»

«L’argent qui va être ramassé va être mis de côté pour des journées plus sombres.»

Mais la réaction d’Énergie NB a choqué Mme Stewart. Une fois le paiement effectué, la société de la couronne ne s’est pas engagée à rétablir promptement le courant. «Ce n’est pas une urgence», aurait dit l’employé au téléphone.

«Si la facture a été payée, c’est parce que c’est une urgence. Il n’y a pas d’électricité, il n’y a pas d’eau.» aurait rétorqué Mme Stewart.

Cette dernière prévoit d’autre part contacter à nouveau Énergie NB pour comprendre ce qui a provoqué l’accumulation du solde impayé. «Elle (Gaétane Paulin) avait un contrat. Elle payait ses comptes. Elle n’avait rien à manger, mais elle payait ses comptes.» a assuré Mme Stewart.

Une lettre au sous-ministre

Claude Snow, porte-parole des 12, n’est pas resté les bras croisés lorsqu’il a appris la situation dans laquelle se trouvait Gaétane Paulin. Dimanche il a écrit au sous-ministre du Développement social et à la présidente d’Énergie NB pour porter à leur connaissance le triste sort de la résidente de Pointe-Canot.

M. Snow les a ensuite invités à trouver une solution durable. «Nous croyons que le ministère du Développement social devrait intervenir et examiner la possibilité de lui ouvrir (à Mme Paulin) un dossier.» a-t-il écrit. Plus loin, il a ajouté: «De toute évidence, cette dame a besoin d’aide pour une réorganisation financière afin de pouvoir continuer à demeurer chez elle.»

S’il reconnaît l’importance de «le mouvement de compassion et la mobilisation de la communauté» qui a fait suite, il ne voit dans la philanthropie qu’un remède temporaire. «C’est un cataplasme, parce que c’est une solution à court terme. Les gens sont charitables et généreux, mais on veut une réponse administrative aux problèmes humains.»

M. Snow croit que le ministère du Développement pourrait aller plus loin dans la résolution de telles situations. «Le ministère devrait tendre la main et voir ce qui peut être fait. Des gens de bonne volonté qui donnent de l’argent, ça guérit la plaie, mais à long terme, la dette va s’accumuler parce que le problème de fond n’est pas réglé.»

«Dans chaque cas, il faut «voir les besoins et les moyens. Et il faut une étude de circonstance […] afin de répondre plus adéquatement.»

M. Snow conçoit que d’autres cas semblables sont à prévoir. «Et est-ce que les gens vont offrir des dons aux 10 prochaines personnes qui seront débranchées?» se demande-t-il.

«Il faut des solutions systémiques et structurelles.» propose-t-il, pour résoudre le problème avec efficacité.