Le camping de Campbellton veut être plus qu’une halte de passage

La Ville de Campbellton entend bonifier l’offre touristique au camping du Centre d’expérience de la rivière Restigouche (CERR). Avec plus d’infrastructures familiales, elle espère convaincre les touristes d’y séjourner quelques nuitées supplémentaires.

La saison n’est pas encore officiellement terminée au camping municipal de Campbellton, mais déjà on pousse un soupir de soulagement. Après deux saisons à oublier, celui-ci a finalement renoué avec les touristes.

Qu’à cela ne tienne, on estime qu’encore trop de visiteurs n’y sont de passage que pour une courte durée. Maintenant que les gens ont recommencé à voyager, on aimerait que ceux-ci y restent pour quelques nuitées additionnelles.

Pour ce faire, le camping a obtenu un coup de pouce financier de 180 000$ de la part du gouvernement fédéral par l’entremise du Fonds d’aide au tourisme. Cet argent servira notamment à bonifier l’offre touristique au camping en le rendant plus attrayant pour la famille. Concrètement, on y construira un terrain de jeu à thème pour enfants ainsi qu’un parc de jeux d’eau.

«On a écouté les commentaires des visiteurs qui nous suggéraient une orientation plus familiale», explique le maire de Campbellton, Ian Comeau.

Avec plus d’infrastructures du genre, il espère attirer davantage cette clientèle et faire en sorte que celle-ci demeurera sur place plus longtemps.

La Ville elle-même participera d’ailleurs à ce projet à raison de 80 000$.

Ces infrastructures, on les retrouve déjà ailleurs à Campbellton. Selon le maire, les campeurs pourront toutefois en profiter sans devoir quitter le site, ce qui est plus pratique pour les parents. Ces deux nouveautés ne seront d’ailleurs accessibles qu’aux campeurs et non à la population générale.

«On parle aussi d’ajouter d’autres éléments dans ce secteur dans un avenir proche, comme peut-être un parcours de mini-golf. On va continuer de regarder ce que l’on peut faire pour améliorer notre camping. Le tourisme, c’est un secteur très important pour la Ville et pour toute notre région», ajoute M. Comeau.

Présent à l’annonce, le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a salué le projet soumis par la Ville de Campbellton.

«Le but en tourisme, c’est de faire dormir les gens toujours une journée de plus dans ta région, et ce genre d’objectifs peuvent être atteints avec des initiatives comme celles-ci», a-t-il indiqué, ajoutant que le secteur de l’industrie touristique a été celui qui a été le plus écorché par la pandémie.

Touristes au rendez-vous

À l’été 2020, au plus fort de la pandémie, seulement 87 séjours ont été comptabilisés au camping. Ce chiffre détonne alors que l’année précédente (2019), on y avait recensé un nombre record de 1630 séjours.

L’année suivante, en 2021, les touristes ont repris peu à peu leurs habitudes et ont recommencé à se déplacer, mais non sans une certaine timidité. Cet été-là, 798 séjours ont été inscrits dans les livres.

Avec encore quelques semaines avant de fermer boutique pour la saison, tout indique que le camping du CERR pourrait surpasser le record de 2019. Au 6 septembre, on dénombrait 1559 séjours.

«Notre Festival Bluegrass s’en vient dans deux semaines à Campbellton et c’est complet», souligne le maire.

«Le camping a affiché complet presque toutes les fins de semaine. On y a vu beaucoup de touristes du Québec, mais aussi de l’Ontario, du reste du Canada et même des États-Unis. Plusieurs campeurs de la région sont également venus passer quelques jours ici pour admirer la vue», précise M. Comeau.

Campbellton rouvre son centre touristique

Depuis quelques semaines, le CERR sert également de lieu de référence pour les touristes qui arrivent dans la région. Il s’agit en effet de la solution trouvée par Campbellton pour pallier la perte du centre touristique que la province n’a pas jugé bon rouvrir cette année. Des enseignes indiquant cette fermeture avaient d’ailleurs été posées le long de la route 11.

«La province nous a avisés qu’elle ne gérera plus le centre touristique de Campbellton. C’est donc nous qui allons le faire dorénavant. C’est tout nouveau pour cette année, mais nous allons mettre des enseignes l’an prochain afin de bien indiquer sa présence aux touristes», mentionne M. Comeau, notant que la Ville a reçu des fonds cette année pour poursuivre les activités du centre touristique. Il est par contre encore trop tôt à ce moment pour dire si ces fonds seront disponibles l’an prochain.

Même s’il croit que la majorité des informations touristiques sont désormais facilement accessibles par l’entremise du web, M. Comeau croit néanmoins que ces établissements ont encore leur raison d’être.

«C’est une opportunité de nous faire connaître, de travailler avec les autres communautés afin de faire la promotion de leurs activités, de leurs festivals. On peut le faire de ce côté-ci, mais également en partenariat avec nos voisins immédiats de la Gaspésie, comme Pointe-à-la-Croix et Listuguj par exemple. Je crois qu’il faut se vendre tous ensemble comme une grande destination», dit-il.