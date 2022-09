Le refuge de la SPCA est sauvé dans la Péninsule

Une semaine après le début de la campagne de collecte de fonds, la SPCA de la Péninsule acadienne est déjà sauvée, du moins d’une fermeture prochaine.

L’organisme avait lancé le 29 août une grande campagne de financement pour sauver l’endroit. Gravement touché par la pandémie, le refuge avait en réserve très peu d’argent pour survivre et risquait la fermeture. C’est la première fois depuis l’hiver 2011 que le centre demande l’aide de la population.

Après une semaine de campagne, la collecte de fonds est déjà un succès et la SPCA est sauvée de la fermeture.

«On est maintenant loin de fermer, parce que le compte est en train de se renflouer», affirme la membre de la SPCA Marie Nadine.

En une semaine, au moins 15 000 $ ont été amassés. Cette somme est suffisante pour que le refuge survive encore un bon moment, mais Marie Nadine et les autres bénévoles encouragent les gens à continuer à donner. «C’est sûr que l’on a besoin d’encore plus de sous, mais le processus est entamé.»

La population a non seulement fait des dons au refuge, mais ils ont aussi proposé plusieurs idées d’événements caritatifs que la SPCA pourra mettre en place, par exemple des tournois de golf annuels ou autres activités du genre. «On demandait aux gens pour de l’aide. On ne peut pas tout faire seul, on est une petite poignée de bénévoles. Il faut que la population s’implique, puis la réponse est là.»

Pour Marie Nadine, la réussite de la campagne vient principalement du soutien de la communauté pour la SPCA. «Je pense que les gens de la Péninsule ont à cœur le refuge et savent que l’on fait du bon travail.»

Les fonds contribuent à plusieurs aspects de la SPCA, comme l’entretien du bâtiment, l’achat des différents produits pour les animaux, les frais vétérinaires et la rémunération de certains employés.