Cote rouge de Seafood Watch: homardiers et crabiers n’en reviennent pas

Des intervenants de l’industrie du homard et du crabe des neiges digèrent mal la cote rouge leur étant attribuée par Seafood Watch, une désignation reçue puisque ces pêcheries représentent, selon l’organisme, une menace à la survie de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Seafood Watch, un organisme de surveillance de l’industrie de la pêche chapeautée par l’Aquarium de la baie de Monterey, en Californie, a publié cette semaine un rapport déconseillant la consommation de crabe des neiges et de homard pêchés au Canada.

Selon l’organisme, les industries de la pêche au homard et du crabe des neiges menacent la survie de la baleine noire de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition.

«Les empêtrements dans les engins de pêche sont la principale cause de blessures graves et de mortalité de la baleine noire de l’Atlantique Nord», peut-on lire dans le document publié par Seafood Watch.

Les diverses mesures prises afin de mitiger les empêtrements de ce cétacé ne vont pas assez loin et ne suffiront pas à garantir un rétablissement de l’espèce, est-il écrit plus loin.

Une analyse qui passe mal

Pour la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), la cote rouge réservée aux crabiers fait fi des nombreux efforts qui ont été déployés depuis 2017, date à laquelle la baleine noire de l’Atlantique Nord a fait son apparition dans le golfe du Saint-Laurent.

«Si on regarde les rapports depuis 2017, il y a eu deux mortalités attribuables à une pêche commerciale. Pour nous, c’est de vouloir mettre au banc des accusés une industrie qui fait des efforts énormes pour protéger la baleine noire», lance Paul Robichaud, conseiller aux pêches à la FRAPP.

Il cite en exemple la mise à l’essai cet été d’engins de pêche sans cordage, une initiative rendue possible grâce au Fonds d’adoption des équipements pour la protection des baleines du ministère des Pêches et des Océans (MPO).

M. Robichaud rappelle que de nombreuses fermetures de zones de pêche sont survenues cet été lorsque des baleines ont été aperçues dans le golfe du Saint-Laurent.

Les crabiers de la FRAPP ont aussi mis sur pied l’Équipe de désempêtrement du Golfe, un groupe dont la mission est de secourir des baleines entremêlées dans des équipements de pêche.

Des mesures strictes

Bien qu’elle dise en connaître peu sur la méthodologie employée par Seafood Watch afin de faire ses analyses, Moira Brown, directrice scientifique du Canadian Whale Institute, à Campobello, est elle aussi d’avis que les crabiers font des efforts considérables en matière de protection de la baleine noire.

L’habitat de ce cétacé s’étend de la Floride jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador et c’est au Canada, dans le golfe du Saint-Laurent, où les mesures de protection les plus agressives ont été mises en place, dit-elle.

«C’est au Canada où il existe la réglementation la plus stricte en ce qui a trait à la fermeture des zones de pêche. Il n’existe rien de la sorte tout le long de la côte américaine», précise la spécialiste.

Mme Brown dit ne pas se souvenir de la dernière fois où des baleines noires se sont empêtrées dans les équipements de homardiers canadiens. Ce genre d’incident est beaucoup plus rare puisque les baleines préfèrent les bassins d’eau plus profonde où se trouve leur nourriture, moins fréquentés par les homardiers du golfe.

Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs de Maritimes, rappelle qu’il existe aussi des protocoles de fermeture de zone de pêche au homard.

«Si une baleine vient dans un secteur de 20 brasses de profondeur (120 pieds), le protocole de fermeture de zone est enclenché et les pêcheurs de homard doivent déplacer leurs équipements à 10 brasses (60 pieds), ce qui est très peu profond. Cette année, ce protocole a été activé avec succès pour la première fois dans la région des Îles-de-la-Madeleine», relate-t-il.

Nathanaël Richard, directeur de l’Association des transformateurs de homard des Martimes, ressent lui aussi de la frustration à l’endroit de Seafood Watch. Depuis que la baleine noire de l’Atlantique Nord vient se nourrir dans le golfe, le Canada a dépensé des dizaines de millions de dollars afin de protéger l’espèce.

«Le gouvernement et plusieurs intervenants de l’industrie ont fourni une brique d’informations techniques à Seafood Watch afin de leur expliquer les mesures de protection déployées depuis 2017. Malheureusement, il n’y a aucune reconnaissance de tous ces efforts. Il ne faut pas se leurrer, on fait affaire à un groupe d’environnementalistes avec un agenda idéologique et ils ne sont pas intéressés d’avoir un débat de fond basé sur les faits», rage-t-il.

Mauvais pour l’image

M. Mallet considère lui aussi que l’approche de Seafood Watch manque de nuances et de crédibilité.

«La Marine Stewardship Council certifie, avec certaines réserves, notre pêche comme étant correcte. Nous allons continuer à travailler avec ce genre de certification sérieuse, revue par les pairs.»

M. Richard espère que la cote rouge de Seafood Watch n’aura pas trop d’impact sur l’industrie de la pêche au Canada.

«C’est sûr que ce n’est pas idéal au niveau de l’image, surtout au moment où les marchés sont fragilisés, analyse-t-il. Beaucoup d’experts et de groupes environnementaux plus modérés reconnaissent que le Canada a fait des pas de géant pour protéger cette espèce menacée, donc j’espère que les gens vont savoir faire la part de choses.»

Seafood Watch n’a pas répondu à notre demande d’interview.