Le Plaza du Petit-Sault d’Edmundston sera «l’un des plus beaux parcs de l’est du Canada»

Les plans officiels du nouveau parc urbain de planche à roulettes, le Plaza du Petit-Sault -Conseil 1932- ont été dévoilés, mardi soir, lors de l’activité Skate Jam qui a eu lieu dans le secteur Saint-Basile d’Edmundston.

Selon le président du comité responsable du projet, Jérémie Landry, les nouveaux plans diffèrent quelque peu de ce qui avait été présenté au départ. Il respecte néanmoins les demandes du comité.

«Le premier plan nous donnait une idée de ce que l’on voulait avoir. Cependant, comme le terrain est restreint en raison de la présence de la rivière Madawaska à proximité, il a fallu faire quelques modifications. Le plan a quand même toutes les mêmes caractéristiques que ce que l’on avait choisi au début. Ça vient cocher toutes nos cases.»

«Si on les compare à ce qu’il y a ailleurs dans la province, on devrait avoir l’un des plus beaux parcs de l’est du Canada.»

Selon M. Landry, l’un des objectifs, lorsque le projet sera terminé, sera de travailler à l’organisation d’événements qui pourraient attirer des amateurs d’ailleurs au Canada, principalement du Québec.

«On y va un peu plus pour des compétitions locales présentement, mais, à l’occasion, on pourrait avoir d’autres événements qui mettent en valeur tout ce qui est connexe au parc.»

Il souhaite aussi que la présence d’une infrastructure de la sorte augmente le nombre d’adeptes de sports comme la planche à roulettes, la trottinette, le vélo BMX et ainsi de suite.

«Ça va prendre du monde qui va vouloir essayer le sport. Plus il y a de monde qui pratique, plus l’infrastructure sera rentable en fin de compte.»

Jérémie Landry s’est dit encouragé de la façon dont le sport progresse, particulièrement auprès des jeunes. Le Skate Jam, qui se veut une activité permettant aux amateurs de sports extrêmes de se côtoyer, attire toujours un bon nombre de participants, même s’il se déroule dans un parc de planche à roulettes de plus petite envergure.

«Ça vient confirmer ce que l’on pensait, c’est-à-dire que les sports du genre ne sont pas prêts de disparaître dans le coin. La trottinette et le skate sont populaires et, avec le nombre de jeunes que l’on voit ici, je pense que l’on va dans la bonne direction.»

À pareille date l’an prochain, les adeptes de ces sports pourront les pratiquer dans le nouveau parc qui devrait être terminé l’été prochain.

Les travaux de préparation du terrain, qui se situe à proximité de la marina Fraser et du parc Lions, devraient d’ailleurs se mettre en branle prochainement, étant donné qu’ils doivent être réalisés avant que la terre ne commence à durcir en raison du gel.

«On veut faire les choses comme il faut. À la fin de la journée, je crois que ça vaut la peine d’attendre une année de plus pour avoir un parc qui sera bien construit.»

Notons que le coût du projet s’élève à 780 000$. Une campagne de financement, mise en place par le comité du Skate Plaza, a permis de récolter environ 850 000$.