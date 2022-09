Le second suspect dans les attaques en Saskatchewan a été arrêté

Une importante chasse à l’homme de quatre jours a pris fin mercredi après-midi, en Saskatchewan, lorsque la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à l’arrestation de Myles Sanderson, le second suspect dans les attaques meurtrières à l’arme blanche survenues dimanche au nord-est de Saskatoon.

Sanderson a été retrouvé près de la ville de Rosthern vers 15h30, heure locale, peu après qu’un avis a été envoyé via le système d’alerte d’urgence de la Saskatchewan pour signaler la présence d’une personne armée d’un couteau conduisant un véhicule volé au nord-est de Saskatoon.

Sur Twitter, la GRC a confirmé qu’il n’y avait plus de danger pour la population en lien avec cette enquête.

Certains membres des familles des victimes se sont présentés sur les lieux de l’arrestation et ont remercié les agents de la GRC pour leur travail. L’un d’eux était Brian Burns, dont la femme Bonnie et le fils Gregory ont été tués.

«Nous pouvons maintenant commencer notre deuil. Ça commence aujourd’hui», a-t-il mentionné lorsque rencontré sur place.

Un autre des fils de M. Burns a survécu après avoir été attaqué par les suspects.

«Mon fils a survécu et j’espère qu’il pourra dormir cette nuit maintenant que l’on sait qu’il est derrière les barreaux. Il avait de la difficulté à trouver le sommeil parce qu’il savait que le suspect courait toujours. J’espère qu’il pourra se reposer maintenant.»

Sanderson devra faire face à des accusations de meurtres au premier degré, tentatives de meurtre et introduction par effraction en lien avec les attaques qui ont fait 10 morts et 18 blessés dimanche dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon.

Myles Sanderson – La Presse canadienne: Saskatchewan RCMP

Un autre suspect, Damien Sanderson, le frère de Myles, a été retrouvé mort dans une zone herbeuse près de l’une des scènes de crime lundi.

La GRC avait publié plus tôt mercredi les noms et les photographies des 10 personnes tuées, tandis que des documents judiciaires ont révélé que Myles Sanderson avait déjà agressé deux des victimes par le passé.

L’une des victimes était Earl Burns, qui était âgé de 66 ans. Sa femme Joyce Burns a été poignardée dimanche et est toujours hospitalisée, selon un porte-parole de la famille. Le couple était les anciens beaux-parents de Sanderson.

Des documents judiciaires rendus publics mercredi ont révélé que Sanderson a attaqué Earl et Joyce Burns à Prince Albert, en Saskatchewan, le 15 janvier 2015, alors qu’il avait 24 ans. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour dans un établissement provincial.

Selon le récit présenté dans les documents, Sanderson aurait poignardé à plusieurs reprises Earl Burns avec un couteau, en plus de blesser Joyce Burns.

Les documents, provenant des palais de justice de Melfort et de Prince Albert, montraient que Sanderson avait l’habitude de terroriser les résidents de la nation crie de James Smith, et que ses peines de prison se sont allongées au fil des années. Il a aussi agressé son ancienne compagne et mère de ses enfants.

À Saskatoon, plus tôt mercredi, d’autres membres de la famille de Bonnie Burns lui ont rendu un dernier hommage.

Lors d’une conférence de presse empreinte d’émotion, la voix de son frère Mark Arcand a vacillé lorsqu’il a affirmé que la famille se sentait brisée et blessée.

«Juste devant chez elle, elle a été tuée par des actes insensés. Elle protégeait son fils. Elle protégeait trois petits garçons», a mentionné M. Arcand.

«Comment quelqu’un peut-il faire ça à des femmes et des enfants? Les mots ne peuvent exprimer la douleur que nous ressentons», a-t-il confié.

Une collecte de fonds en ligne pour les victimes et leurs familles a été fermée mardi après avoir dépassé son objectif de 100 000$. Une nouvelle campagne sur GoFundMe a été créée mercredi pour la famille Burns et a recueilli 9000$ en trois heures dès sa mise en ligne.