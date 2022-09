Santé: un agent de recrutement au service des intérêts du Restigouche

Après avoir été particulièrement insistants auprès de Vitalité, les élus du Restigouche ont finalement eu gain de cause. Le réseau mettra des ressources en place afin de s’attaquer aux problèmes de recrutement dans cette région.

La PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, s’est déplacée au Restigouche la semaine dernière afin de s’entretenir avec les membres de la Commission de services régionaux de l’endroit. L’objectif de la rencontre: renforcer la collaboration afin de trouver des solutions aux défis du système de santé dans cette région.

Cible de nombreuses critiques au cours des derniers mois de la part des élus, la PDG est venue à la rencontre avec de bonnes nouvelles en poche, dont celle qu’une partie de la composante du recrutement se fera localement.

Les élus désiraient depuis plusieurs mois que la direction de Vitalité se penche sur les problèmes de recrutement dans la région. Si ces besoins sont grands dans l’ensemble des deux réseaux de santé, ils sont particulièrement criants au Restigouche.

«Le manque de main-d’œuvre est présent partout dans la province et dans tous les secteurs d’activités. Mais si l’on veut conserver un système de santé viable dans notre région, on doit être proactif, être agressif et faire les choses différemment», suggère le président de la CSR-Restigouche, Brad Mann.

À ses yeux, il est indispensable d’avoir une personne au Restigouche responsable du recrutement.

«On s’assure alors d’avoir toujours le meilleur intérêt de la région en tête, ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque cette personne se trouve ailleurs dans la province. On a tous entendu des histoires de gens qui ont postulé pour des postes ici et qui n’ont même pas été rappelés ou à qui l’on a offert un poste similaire, mais ailleurs dans le réseau. Ça ne doit plus se produire», ajoute-t-il.

Cette demande de la CSR-Restigouche émane de son document de positionnement portant sur l’avenir des soins de santé. Dévoilé en mars 2021, ce rapport suggérait certaines pistes de solutions (recommandations) au réseau afin d’atténuer les défis sans cesse croissants du secteur de la santé au Restigouche.

Parmi celles-ci, il était notamment question d’ajouter un administrateur à l’Hôpital régional de Campbellton, une demande à laquelle Vitalité a acquiescé avec une embauche (Maxime Saulnier) au début de l’été.

«On est très satisfait de voir que Vitalité a pris soin d’appliquer certaines des recommandations provenant de notre document. Ça démontre une ouverture de leur part, qu’ils sont prêts à travailler avec nous afin de faire avancer positivement le dossier de la santé. Tout n’est pas encore parfait, mais je crois que l’on progresse dans la bonne direction», estime le président de la CSR, Brad Mann.

Il avoue avoir eu maille à partir avec Vitalité par le passé.

«Ils sont bien au fait de nos désaccords, mais ils savent aussi que nous n’abandonnons pas facilement. Aussi bien travailler ensemble», dit-il.

Le réseau a également accepté de mettre en branle une autre recommandation de la CSR-Restigouche, soit la création d’un comité consultatif régional. Ce comité, formé de citoyens, d’élus et de membres du Réseau, aura comme objectif d’assurer un dialogue continu (entre la communauté et le Réseau) au sujet des priorités en santé au niveau régional. Il sera question de recrutement, de la rétention des professionnels et des mesures pour améliorer la santé et le mieux-être de la population.

Un comité consultatif sera aussi créé pour élaborer des solutions de manière collaborative afin de s’attaquer aux enjeux de santé des communautés du Restigouche. Il sera composé de citoyens de la région ainsi que de professionnels de la santé du Centre de santé communautaire St. Joseph et de la Santé publique.