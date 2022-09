Un premier candidat tenté par la mairie de Bois-Joli

Actuel maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier annonce son intention de briguer la mairie de la future communauté regroupée de Bois-Joli.

«Ce qui a fait pencher ma décision, c’est l’appui des gens. Autant à Balmoral qu’à Eel River Dundee, on m’a demandé de démarrer ce beau projet qu’est Bois-Joli. Le défi est tellement intéressant, je ne pouvais pas dire non.»

Originaire de Balmoral, maire d’Eel River Dundee… On peut difficilement reprocher à Mario Pelletier de ne pas être en terrain connu, la future municipalité de Bois-Joli étant constituée de ces deux communautés en plus du DSL de St-Maure.

Le candidat a annoncé, mercredi, son intention de briguer la mairie de cette nouvelle entité. La décision de se lancer dans cette course n’a pas été prise à la légère. Iil dit avoir été fortement sollicité par différentes formations afin de faire le saut sur la scène provinciale, un projet qu’il caresse depuis longtemps. Toutefois, c’est au monde municipal qu’il a décidé de donner encore quelques années.

«Je n’ai pas fermé la porte à la politique provinciale, mais l’aventure de Bois-Joli est très motivante et elle mérite que je m’y attarde», indique-t-il.

M. Pelletier a une bonne idée du projet dans lequel il s’embarque, car il en connaît un rayon sur les regroupements. Il en a vécu dans le domaine de l’éducation, lui qui fut conseiller scolaire pendant plus d’une vingtaine d’années.

M. Pelletier a aussi été au cœur du mariage de l’ancien DSL dont il était président depuis plusieurs années (Dundee) avec le village d’Eel River Crossing. Élu conseiller de cette nouvelle municipalité en 2015, il en est devenu maire en par intérim en 2020 avant d’être élu officiellement à ce poste en mai 2021.

S’il s’y connaît en fusions, il admet que ce nouveau défi est différent. C’est que, pour Dundee et Eel River Crossing, l’union était consensuelle alors qu’ici on parle d’un regroupement forcé par le gouvernement.

«Les changements viennent avec des opportunités, et il faut savoir les saisir. Moi, je vois cette situation comme une occasion de réunir nos forces pour mieux avancer. On double la population et l’assiette fiscale de nos deux villages, le potentiel est là. Il va y avoir des défis aussi, beaucoup d’enjeux sur lesquels réfléchir, ça, c’est clair. Mais j’anticipe ce projet avec beaucoup d’optimisme», dit-il.

En plus de jeter les bases du village de Bois-Joli, celui-ci dit avoir comme priorités le développement économique, l’amélioration des routes et des infrastructures, et la mise en œuvre de projets pour les aînés et la jeunesse.

À 57 ans, il souligne qu’il aura bientôt la latitude nécessaire pour se consacrer à plein temps au rôle qu’il convoite puisqu’il entend prendre sa retraite en décembre du domaine de la santé, domaine dans lequel il œuvre depuis plus d’une trentaine d’années.

Les élections municipales auront lieu le 28 novembre.