Une dose de rappel pour les enfants âgés de cinq ans et plus

Les enfants du Nouveau-Brunswick âgés de cinq à 11 ans peuvent maintenant recevoir leur première dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19.

Les parents sont invités à prendre rendez-vous pour les enfants de ce groupe d’âge.

Les doses de rappel sont offertes à toutes les personnes âgées de cinq ans et plus, à condition qu’il se soit écoulé cinq mois depuis leur dose précédente ou depuis leur infection à la COVID-19 (en prenant la plus récente des deux dates).

«Les vaccins ont prouvé qu’ils offraient une protection contre les formes graves de la maladie ou l’hospitalisation en raison de la COVID-19, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. J’exhorte toutes les personnes admissibles à prendre rendez-vous en ligne pour se faire vacciner, et tous ceux qui ont moins de 16 ans à demander à leur parent ou à leur tuteur de leur prendre rendez-vous.» – AN