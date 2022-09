UNI verse 100 000 $ à la campagne «150 ans à vous servir … Continuons ensemble»

UNI Coopération financière s’est engagée à verser 100 000 $ à la campagne de financement «150 ans à vous servir … Continuons ensemble» de la Fondation des Oeuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile.

Ce legs des Religieuses hospitalières au Madawaska représente une chance unique pour cette congrégation et la communauté, affirme UNI.

«Une coopérative financière qui, portée par sa Raison d’être, veille à sa prospérité durable et à celle de ses membres et dont les retombées assurent une stabilité économique pour les communautés. Nous sommes très heureux que cet appui financier serve à moderniser la Résidence Hôtel-Dieu afin d’assurer la pérennité de l’une des œuvres des Religieuses hospitalières Saint-Joseph», a souligné Robert Moreau, président et chef de la direction d’UNI.