La reine Élisabeth II est décédée à l’âge de 96 ans

La reine Élisabeth II s’est éteinte jeudi à l’âge de 96 ans, a annoncé le palais de Buckingham.

Souveraine du Royaume-Uni, du Canada et du Commonwealth, elle avait accédé au trône en 1952, à l’âge de 25 ans.

Le 21 avril 2016, elle avait soufflé ses 90 bougies et ainsi consolidé son titre de monarque britannique ayant vécu et régné le plus longtemps. Celle qui n’était pourtant pas destinée au trône y a vu défiler plus du quart des présidents américains de l’histoire.

Reconnue pour son fort attachement à l’intimité de la famille royale, la reine avait un caractère décrit comme endurant et victorien. Son règne a néanmoins été le théâtre de l’avènement des chaînes d’information en continu et de l’incessant cycle de nouvelles.

Malgré l’indéfectible sens du devoir de la reine Élisabeth, la vie et le mariage des autres membres de la maison de Windsor ont dissipé l’aura de respectabilité de la famille royale, pour qui le mariage du prince William à Kate Middleton aura néanmoins marqué un renouveau.

La reine laisse dans le deuil son mari, Philip; leurs quatre enfants, les princes Charles, Andrew et Édouard ainsi que la princesse Anne; de même que leurs huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.