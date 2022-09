Il faut moins hésiter à faire redoubler les élèves en difficulté, dit le ministre Cardy

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a contesté le fonctionnement de l’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick. Il aimerait des améliorations concernant les redoublements et la prise en charge des élèves doués.

Dominic Cardy n’a pas la langue dans son cartable. Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance l’a encore montré quand il a répondu aux questions des journalistes à propos de la rentrée, le 31 août. Il s’est interrogé sur le fonctionnement de l’une des traditions néo-brunswickoises: l’inclusion scolaire.

«Pendant des années, nous avons eu ce système où les élèves passaient au niveau supérieur d’année en année, qu’ils aient maîtrisé les matières ou non, parce que les enseignants pensaient que c’était ce qu’ils devaient faire», a critiqué M. Cardy.

La politique 322 sur l’inclusion scolaire, en vigueur depuis 2013, oblige les écoles publiques de la province à utiliser le redoublement de façon exceptionnelle, avec l’accord éclairé des parents d’élèves concernés ainsi qu’avec un plan d’intervention pour les enfants en difficulté.

«Le redoublement existe, s’exclame la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), Nathalie Brideau. Quand les notes de passage ne sont pas atteintes, une équipe stratégique et les parents voient ce qui est le mieux pour le jeune.»

Elle se demande si Dominic Cardy évoquait un problème du système scolaire anglophone, qu’elle juge un peu différent de celui des francophones. Elle souligne que les membres de son association sont silencieux à ce sujet.

Redoublements en question

Des districts scolaires anglophones ont remis en question le paragraphe concernant les redoublements dans la politique 322, selon un rapport sur l’inclusion scolaire de 2021. Ni le redoublement ni le passage ne sont à eux seuls des solutions adéquates pour soutenir les élèves à risque, d’après eux.

«Des préoccupations ont été exprimées quant à l’utilisation de la politique pour tracer une ligne dans le sable sans avoir une compréhension claire des exceptions et de la nécessité de tenir des conversations fructueuses avec les familles sur les éléments à prendre en compte pour améliorer les résultats des élèves», note l’auteure du document, Kimberly Korotkov.

Elle a recommandé l’élaboration d’un document d’orientation mis à jour régulièrement pour aider les écoles et les familles à mieux s’y retrouver dans une décision sur le redoublement.

Mme Brideau affirme que des employés des districts scolaires francophones pensent que le redoublement est au mieux inutile, au pire nocif.

«Souvent, si l’enfant avance dans son parcours, on va le prendre où il est puis le faire progresser, même s’il ne redouble pas», constate-t-elle.

Le Centre national français d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) tient la même position. Il observe que le redoublement n’a pas d’effet sur les performances scolaires à long terme dans la majorité des études scientifiques.

Quelques chercheurs obtiennent des répercussions positives à court terme, mais dans des contextes très particuliers, notamment lorsque le redoublement est accompagné de cours d’été. Le redoublement a en revanche toujours des conséquences négatives sur les trajectoires scolaires et demeure le plus important déterminant du décrochage scolaire, selon le Cnesco.

«On a beaucoup plus de preuves que le redoublement n’est pas nécessairement mauvais et que la pire chose qu’on puisse faire à un enfant, en termes d’estime de soi, est de le faire passer à un niveau supérieur alors qu’il ne connaît pas le contenu et manque de bases», a cependant déclaré M. Cardy.

Il a ajouté que son but était que le redoublement devienne un outil de plus pour les enseignants.

«Nous devons cesser de regarder les élèves comme des personnes si fragiles qu’elles ne pourraient pas faire face à quelque adversité que ce soit», a plaidé le ministre.

Nivellement pas le bas

M. Cardy a par ailleurs critiqué les conséquences de l’inclusion scolaire, telle qu’elle se pratique, sur les enfants doués. Il souhaite une prise en charge égale de tous les élèves.

«Il y a des enfants qui sont des génies et qui excelleraient s’ils étaient assis dans une petite pièce à part, pour travailler dans leur coin. Mais ils sont forcés de s’asseoir dans la classe toute la journée, ce qui sape leur apprentissage et, dans certains cas, crée des problèmes de comportement, qui ont des répercussions sur les autres enfants, etc.», a raconté l’élu.

Mme Brideau explique qu’un enseignant respectant l’inclusion scolaire doit s’adapter à chaque élève, en prenant l’exemple de l’apprentissage de l’alphabet.

«Si je fais progresser le plus faible, rendu à la lettre B, je vais l’amener à la lettre D. Mais pendant que je fais ça, il faut aussi que je donne des défis à mon plus fort. S’il est déjà à la lettre U, je vais l’amener à W, illustre-t-elle. C’est ça la beauté de l’inclusion».

La présidente de l’AEFNB admet toutefois que les services scolaires sont souvent destinés aux enfants les moins doués en cours. Elle répète par ailleurs que les enseignants manquent de ressources pour bien s’occuper de tous leurs élèves.

Le rapport de Mme Korotkov relève un problème du point de vue des familles anglophones, à partir du moment où leur enfant doué fréquente l’école intermédiaire (après la 5e année).

«L’élève devenait moins motivé. Certains ont estimé qu’en raison du nombre élevé d’enfants dans les classes, les enseignants n’avaient pas suffisamment de temps pour approfondir l’enseignement ou offrir des possibilités d’enrichissement», note Mme Korotkov.

Les jeunes talentueux ont indiqué qu’on leur demandait d’effectuer des travaux identiques à ceux des autres élèves, mais plus nombreux, ou d’aider leurs camarades, au lieu de mener d’autres activités d’enrichissement, selon elle.