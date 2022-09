«Elle me manquera énormément», réagit Justin Trudeau

Les réactions en provenance du monde politique pleuvent depuis l’annonce du décès de la reine Élisabeth II au château de Balmoral, en Écosse. Plusieurs ont souligné sa longévité et la place particulière qu’elle occupe dans l’histoire du Canada.

«C’était une de mes personnes préférées au monde et elle me manquera énormément», a notamment déclaré le premier ministre Justin Trudeau au terme d’une brève déclaration empreinte d’émotion.

Dans son allocution, M. Trudeau a souligné la longue relation qu’a entretenue la reine avec le Canada, elle qui a régné sur 70 des 155 ans depuis la fondation du pays.

Le premier ministre, qui a rencontré la souveraine à plusieurs occasions, l’a décrite comme une femme «intéressée, intéressante, engagée, curieuse, drôle».

Par voie de communiqué, la gouverneure générale Mary Simon a dit pleurer le décès de la reine qu’elle présente comme une dame «à la fois compatissante, dévouée, humble, à l’écoute des gens et sensée».

«Rien n’a été plus important pour elle que de servir son peuple, et elle a inspiré tant de gens par son dévouement à la Couronne», a-t-elle ajouté.

Mary Simon a également dit chérir le souvenir de sa rencontre avec celle dont elle était la représentante au Canada comme un moment marquant et précieux.

Elle aussi n’a pas manqué de souligner sa longévité en mentionnant que la reine Élisabeth II avait vu passer 12 premiers ministres canadiens et 13 gouverneurs généraux en plus d’effectuer 22 visites officielles au Canada.

«Au nom des Canadiennes et des Canadiens, j’offre mes plus sincères condoléances aux membres de la famille royale, qui pleurent la perte d’une mère, d’une grand-mère et d’une arrière-grand-mère bienveillante», a-t-elle conclu.