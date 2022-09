Faut-il ramener les échecs dans les cours de mathématiques?

Les districts scolaires francophones insistent sur la nécessité d’intéresser les élèves pour qu’ils apprennent mieux. Le système éducatif du Nouveau-Brunswick a pourtant abandonné l’enseignement d’un jeu durant les cours de mathématiques: les échecs.

De plus en plus, les districts scolaires encouragent leurs enseignants à moins utiliser les cours magistraux pour que les élèves apprennent de façon active.

«En mathématiques, les enseignants sont vraiment en train d’y réfléchir, a remarqué l’une des directrices exécutives à l’apprentissage du District scolaire francophone Sud, Nathalie Kerry. Mais ils ont besoin de s’outiller davantage. C’est plus difficile pour eux.»

Pourtant, l’enseignement du jeu d’échecs à des fins pédagogiques durant les cours de mathématiques au primaire a disparu du programme d’études depuis au moins une vingtaine d’années au Nouveau-Brunswick.

Pensée stratégique

«Le jeu d’échecs est une façon de développer la pensée stratégique des élèves. Le personnel enseignant est encouragé à faire jouer les jeunes aux échecs. Cependant, cela n’est pas évalué comme une matière scolaire, car il ne s’agit pas d’un apprentissage essentiel», précise l’agent des communications du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Benoît A. Lanteigne.

Le professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Moncton, Viktor Freiman, indique que les enseignants néo-brunswickois ont enseigné le jeu d’échecs dans la décennie 1990 parce qu’ils utilisaient le manuel Défi mathématique dans les classes de la 1ere à la 6e année.

«J’étais fasciné par l’utilisation de ce livre dans le programme de maths au primaire quand j’ai déménagé à Moncton en 2003, se souvient-il. C’est le programme le plus avant-gardiste que je connaisse, avec un grand rôle donné à la résolution de problèmes et à la logique. Il y avait aussi du codage informatique, qu’on essaie de réintroduire aujourd’hui, des énigmes, etc.»

Uniformisation scolaire

M. Freiman raconte que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a changé le programme de mathématiques au primaire dans les années 2000, pour l’uniformiser avec celui des autres provinces de l’Atlantique. C’est à ce moment-là que le jeu d’échecs a disparu des apprentissages obligatoires.

«Il y a des études qui montrent que le jeu d’échecs développe la mémoire visuo-spatiale (utile en géométrie), la logique et la capacité de résolution de problèmes», fait valoir l’expert en didactique des mathématiques.

Une étude menée au Nouveau-Brunswick par Louise Gaudreau entre 1990 et 1992 a par exemple confirmé ce dernier point.

«Personnellement, je crois que ce jeu a plus de potentiel que ça, dit M. Freiman. Il développe aussi des habiletés sociales, quand les élèves se mettent ensemble pour discuter des meilleurs coups.»

Il avance également que le joueur doit développer sa résilience et son contrôle de soi pour bien réagir à ses défaites. Il ajoute que l’échiquier est la source de beaucoup d’énigmes mathématiques: comment placer huit reines sur le plateau de sorte que leur chemin ne se croise pas, par exemple.

«Le jeu d’échecs n’est pas le seul moyen d’obtenir tous ces bénéfices, souligne toutefois M. Freiman. De plus en plus, l’enseignement doit briser les frontières entre les disciplines. Là, le jeu d’échecs pourrait trouver sa fonction. Mais le programme est déjà chargé. Et d’autres formes de jeu peuvent être intéressantes, dans la nature par exemple.»

Loisir pratiqué

Le jeu d’échecs est en tout cas toujours beaucoup utilisé dans les écoles primaires, intermédiaires et secondaires du Nouveau-Brunswick, et ce, dans les secteurs anglophones et francophones. M. Lanteigne le prouve avec la participation à une compétition coordonnée par l’association Échecs et Maths.

«Chaque année, c’est entre 15 000 et 20 000 élèves de la province qui participent aux diverses rondes de qualification organisées dans leur école, dans leur district scolaire et ensuite à la finale provinciale dans le but de participer au défi national», indique l’agent de communication gouvernemental.

Il précise que le tournoi de qualification à l’échelle provinciale regroupe de 300 à 400 élèves des divers niveaux scolaires. Ce sont 12 élèves qui se qualifient finalement pour représenter la province à la finale nationale, qui se tient au mois de mai.

«L’association Échecs et Maths organise parfois des camps et des formations pour initier les jeunes au jeu d’échecs. Les mois de pandémie depuis le printemps 2020 ont [toutefois] pu faire en sorte d’interrompre la tenue de ces camps», ajoute-t-il.

Le président de la branche néo-brunswickoise de l’organisme, Eric Robitaille, confirme que la COVID-19 a gêné ses activités. Il constate par ailleurs que beaucoup de clubs d’échecs ont arrêté leurs activités dans le milieu scolaire ces deux dernières années.