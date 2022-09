Grande-Digue prépare sa 14e fête communautaire

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les préparatifs vont bon train en vue de la Fête au village qui aura lieu le 11 septembre prochain à Grande-Digue.

Les festivités se dérouleront à Notre Centre de Grande-Digue ainsi qu’au Musée des pionniers qui se trouve à proximité.

Selon le gérant de Notre Centre de Grande-Digue, Michel Poirier, cette fête communautaire est organisée pour deux principales raisons: «rassembler tous les gens de la communauté autant qu’on peut et ça nous fait aussi une levée de fonds qui aide beaucoup à maintenir Notre Centre.»

La principale activité à prendre place sera le souper communautaire qui demande beaucoup d’organisation et de planification. Pour accueillir le plus de monde possible et un certain nombre de personnes à la fois, les organisateurs offrent trois tablées, soit à 16h, 17h15 ou 18h30. «En tout, on sert de 300 à 400 personnes», indique Michel Poirier.

Ce dernier décrit cette activité comme bénéfique pour la communauté. «Le monde aime ça», affirme le porte-parole de Notre Centre. Selon lui, après deux ans de pandémie, les gens ont hâte de se retrouver au Centre. «Ils arrivent ici et tu peux voir la joie sur leur visage. C’est pour ça qu’on l’a appelé Notre Centre, c’est parce que c’est à toute la communauté», précise-t-il.

«Avec ce souper, les gens vont rencontrer des amis qu’ils n’ont pas vu depuis deux ans. Cette année en particulier, c’est important de l’avoir, plus que jamais», exprime Michel Poirier.

De 60 à 80 bénévoles vont aider au cours de cette journée communautaire. «Il y a du monde à la cuisine, au lavage de vaisselle, au service aux tables et au service de bar. Ça prend du monde», admet le gérant de Notre Centre. Au-delà de 300 billets avaient déjà été vendus vendredi dernier.

Michel Poirier est content de voir que le Musée des pionniers, aussi désigné sous le nom de Village des pionniers, reprend ses activités.

Le Village des pionniers aura quelques artisans sur place durant l’après-midi, soit de 15h30 à 17h30. Ils démontreront comment se pratiquaient les anciens métiers.

Le président de la Société historique de Grande-Digue, Arthur Gauvin, a fait savoir que quelques-uns des huit bâtiments du Village des pionniers seront ouverts, entre autres l’école et la chapelle. «Il y aura des artisans qui vont faire des démonstrations avec le lin, informe-t-il. Il y a quelques dames qui vont faire de la teinture à partir de produits naturels.»

D’autres fabriqueront des paniers d’osier, des tapis hookés. Un artisan sera également sur place à la forge.

«Un des curés notoires de Grande-Digue, dans les années 1960-1970, c’était le père (Albert) Brideau. Il avait un caractère particulier, perspicace, explique Arthur Gauvin. Il y a un type qui va l’incarner dans la petite chapelle. Il fera deux petites présentations.»