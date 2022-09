La construction du pont international Edmundston/Madawaska va bon train

Entrepris le printemps dernier avec l’installation de routes d’accès et d’un chevalet de travail temporaire sur le fleuve Saint-Jean, la construction du nouveau pont international se déroule bien, malgré les défis associés à la construction d’une telle infrastructure qui a débuté en pleine pandémie.

La construction du nouveau pont international Edmundston/Madawaska se poursuit toujours – Acadie Nouvelle : Bobby Therrien«Le projet a débuté en plein milieu de la pandémie, avec la fermeture de la frontière internationale. Le fait d’avoir un entrepreneur principal d’un côté de la frontière et un sous-traitant de l’autre a permis d’atténuer certains des problèmes de main-d’œuvre, mais l’entrepreneur et l’équipe de conception ont également dû surmonter des problèmes d’approvisionnement», a indiqué Andrew Lathe, représentant du Maine Department of Transportation (DOT).

Selon M. Lathe, l’objectif de l’entrepreneur pour les premiers mois de construction a été d’installer des batardeaux pour les quatre piliers dans l’eau et de sortir ces fondations et ces piliers de l’eau.

On a également commencé la construction de culées de pont du côté américain et à Edmundston, ainsi que d’une jetée terrestre située au nord de la voie ferrée à Madawaska.

La plus récente étape du projet a donné lieu à la réinstallation du pont temporaire et la construction des chapeaux de piliers en béton qui porteront la superstructure en acier, dont l’érection a commencé en août et se poursuivra tout au long de l’automne.

Selon M. Lathe, une fois la superstructure en acier en place, l’entrepreneur pourra se concentrer sur la construction, le renforcement et la mise en place des tabliers de pont en béton pendant l’hiver et au cours de l’été 2023, qui sera le principal objectif de l’entrepreneur.

La circulation devrait être transférée sur le nouveau pont international à la fin de l’automne 2023.