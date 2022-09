Les élus de Moncton vont se prononcer sur le revenu de base garanti

Un revenu de base garanti pourrait-il soulager les problèmes sociaux auxquels est confrontée la Ville de Moncton? C’est ce que croit le conseiller Charles Léger, qui espère convaincre les autres membres du conseil d’appuyer une telle mesure.

L’élu veut que la municipalité appuie officiellement l’idée d’un revenu de base garanti qui consisterait à verser un montant minimal «universel» suffisamment élevé pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté.

Il a présenté lundi une résolution proposant qu’une lettre soit envoyée au premier ministre du Canada, au premier ministre du Nouveau-Brunswick et aux députés provinciaux «pour demander qu’on déploie des efforts à ces différents paliers du gouvernement pour mettre en œuvre un revenu de base garanti visant à mettre fin à la pauvreté et à l’itinérance, de même qu’à assurer un revenu suffisant permettant à quiconque de subvenir à ses besoins fondamentaux».

«La crise sociale s’intensifie et la pauvreté entraîne des répercussions sur notre municipalité, ce qui entraîne une pression intenable sur nos ressources limitées pour offrir les services publics et les soutiens sociaux nécessaires alors que nous arrivons à peine à remplir les responsabilités qui nous sont transférées», expose la résolution, qui évoque les dépenses consacrées aux refuges, ou pour répondre aux problématiques liées au logement, à la sécurité alimentaire et à la santé mentale.

Le texte fera l’objet d’un débat et d’un vote lors de la prochaine réunion du conseil municipal le 19 septembre. Charles Léger croit que ses collègues iront dans son sens.

Il souligne que les programmes de transferts tels que la pension de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti ou l’Allocation canadienne pour enfants ont fait leurs preuves, et qu’une mesure ambitieuse est nécessaire pour «protéger les membres les plus vulnérables de la société» et réduire les taux de pauvreté.

«Je crois qu’il est temps de changer nos façons de faire», déclare-t-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle. «Les loyers ont augmenté et on voit les difficultés économiques des personnes qui se retrouvent sans hébergement. Notre filet social est devenu moins efficace, il faut offrir à tous un niveau de vie décent.»

L’idée d’un revenu de base financé par le gouvernement a fait un peu de chemin récemment.

Rappelons qu’un projet pilote avait été lancé dans les communautés ontariennes de Hamilton, Brantford, Thunder Bay et Lindsay en 2017. L’objectif était d’octroyer aux personnes de 18 à 64 ans admissibles une aide annuelle correspondant à 75% de la mesure de faible revenu, quel que soit leur statut d’emploi, pendant trois ans. Cela correspondait à environ 17 000$ pour une personne seule et 24 000$ pour un couple sous la forme de crédit d’impôt. Le projet a toutefois été annulé lors de l’arrivée du gouvernement de Doug Ford, l’année suivante.

Un rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales a depuis recommandé son instauration à l’échelle nationale. L’Île-du-Prince-Édouard a déjà entrepris des démarches auprès d’Ottawa en ce sens.

En avril 2021, le directeur parlementaire du budget a estimé qu’étendre à l’ensemble du pays un revenu de base garanti selon les paramètres établis en Ontario coûterait 85 milliards $ au gouvernement fédéral, et réduirait le taux de pauvreté de près de moitié en un an.

Le directeur note que les coûts du programme pourraient être entièrement couverts par l’élimination de plusieurs crédits d’impôts fédéraux et provinciaux.

En conséquence, 6,4 millions de personnes au Canada verraient leurs revenus disponibles augmenter de 49% en moyenne ; alors que 16,8 millions de personnes verraient leurs revenus disponibles diminuer de 5,4% en moyenne, à cause de l’augmentation de leur charge fiscale.