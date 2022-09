Les streamers acadiens organisent un grand rassemblement

Les streamers acadiens se rassembleront pour une bonne cause lors du tout premier Acadie Stream.

Acadie Stream a été créé par plusieurs streamers de la région, dont Pierre Duguay Boudreau, plus connu sur Twitch sous le pseudonyme petipelerappeur, qui a eu l’idée quand il a participé à l’événement consacré aux jeux vidéo LAN JDL dans la région de Québec. Une section était dédiée au Stream-o-thon, où des streamers amassent des fonds pour la prévention du suicide. Il a pensé, avec des amis streamers, à mettre en place un événement similaire au Nouveau-Brunswick.

Pendant le processus de création, ils en sont venus à collaborer avec l’organisme TommorowLAN, organisateur des plus grands événements vidéoludiques de la province, et l’entreprise GlitchFest, qui cherche à promouvoir la culture du jeu vidéo en organisant divers événements. Les deux organismes travaillaient chacun de leur côté sur un événement de ce genre. Ils ont décidé de s’unir pour en créer un seul.

«Les streamers sont vraiment forts sur les levées de fonds, raconte le président de GlitchFest, Thomas Mallet. C’est très populaire ces événements-là, mais il n’y en avait pas au Nouveau-Brunswick. C’était très tentant d’en faire un.»

Ils ont appelé l’événement Acadie Stream pour mettre en valeur leur communauté. Il se déroulera la fin de semaine du 7 au 9 octobre sur la plateforme Twitch et réunira de 30 à 40 streameurs francophones.

Le but de l’événement est d’amasser des fonds pour l’Association canadienne de la santé mentale, division du Nouveau-Brunswick.

Un programme unique

Si Acadie Stream est le premier rassemblement de ce genre au Nouveau-Brunswick, plusieurs autres événements caritatifs ont lieu à travers le monde. On peut citer le LAN JDL et son Stream-o-thon, mais aussi le Z Event en France. «C’est certain que ces événements ont été une inspiration, mais nous on ajoute une touche acadienne», explique Andy Couturier, président de l’organisme TomorrowLAN.

«Il y a deux choses qui vont rendre Acadie Stream unique: la variété des contenus, mais aussi le fait que c’est quelque chose de nouveau en Acadie et dans la francophonie hors Québec. Quand il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours une excitation qui accompagne ça. Je pense que c’est ça la particularité la plus intéressante», ajoute Pierre Duguay Boudreau.

Les différentes activités qui auront lieu pendant la fin de semaine seront diffusées sur la chaîne Twitch. Il y aura par exemple une partie de ballon-chasseur et différents tournois de jeux vidéo comme Mario Kart.

«On a demandé aux streamers qu’est-ce qu’ils aimeraient en extra au lieu de rester assis à leur station de jeu, affirme Thomas Mallet. C’est là qu’ils ont parlé d’avoir des activités sportives et un stream principal où les spectateurs pourront suivre toutes les activités.»

Il s’agit d’une première édition, donc une occasion pour les organisateurs de tester et voir ce qui marche ou non pour les prochaines années.

Faire découvrir le streaming au plus grand nombre

Outre l’objectif d’amasser des fonds pour la santé mentale, l’événement cherche aussi à faire connaître la culture de Twitch et du jeu vidéo en Acadie. Si l’engouement du streaming est bien présent dans la province, il est moins populaire que dans d’autres régions du monde.

«Notre audience est majoritairement québécoise, explique Pierre Boudreau. Là-bas, il y a vraiment une culture qui s’est développée avec les streamers, ici au Nouveau-Brunswick on est un peu en arrière là-dessus. C’est une belle opportunité pour les gens de s’y initier.»

Pour les streamers invités, c’est une occasion de se développer. «Il manquait une structure communautaire pour nos streamers en Acadie, souligne Andy Couturier. Acadie Stream va permettre de faire croître leur popularité, faire du réseautage, ouvrir des opportunités de collaborations, rencontrer d’autres streamers, se développer comme créateur de contenus et faciliter la collecte de fonds pour une bonne cause.»

C’est aussi une bonne occasion de montrer un côté positif du monde du jeu vidéo à un plus large public. «Je pense que les jeux vidéo ça aide à avoir certaines habiletés, déclare la streameuse Darkalina, qui a participé à la création du projet. Ça travaille la mémoire, ça aiguise les réflexes. C’est sûr que dans les médias, les jeux vidéo ont été mal représentés et il y avait beaucoup de préjugés. Pour moi, c’est absolument le contraire.»