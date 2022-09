Magasins privés: Cannabis NB lance ses premiers appels d’offres

Une dizaine de commerces du secteur privé pourront bientôt vendre du cannabis sous leur propre bannière.

Cannabis NB élargira en effet sous peu la vente de produits de cannabis ailleurs que dans ses seules succursales, soit en créant une place au secteur privé. L’idée d’ajouter cette option au modèle d’affaires actuel a été avancée plutôt cette année, mais la société d’État vient tout juste de lancer officiellement ses tout premiers appels d’offres à l’attention de ces détaillants privés.

Ces nouveaux magasins ne seront pas des succursales à proprement parler de Cannabis NB. Ils seront détenus et exploités par des particuliers sous leur propre marque. Ils seront néanmoins légaux et autorisés à vendre du cannabis dans la province. Ils offriront la même gamme de produits légaux et réglementés vendus chez Cannabis NB.

Avec ces ajouts, Cannabis NB dit souhaiter accroître l’accès de la clientèle du Nouveau-Brunswick à des produits de cannabis plus sûrs.

«L’objectif d’offrir des points de vente au détail privés est de lutter contre le marché illicite en offrant un meilleur accès à des produits de cannabis sûrs et réglementés dans les zones moins bien desservies de la province», a déclaré par voie de communiqué la PDG de Cannabis NB, Lori Stickles.

Pour cette première phase de développement en partenariat avec le secteur privé, Cannabis NB a présélectionné un total de dix communautés où implanter les futurs points de vente. Du nombre, quatre se situent dans des secteurs majoritairement francophones, soit Caraquet, Bouctouche, Dalhousie et Saint-Quentin. On en retrouvera également à Hampton, St. Andrews, Grand Bay, Blackville, Chipman et Salisbury.

Accueil positif

Le choix de ces communautés a été fait, selon Cannabis NB, en fonction de différents critères, dont l’accessibilité au cannabis légal et l’existence d’une bonne base de clients potentiels.

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, ne savait pas que sa ville avait été sélectionnée pour ce projet-pilote de Cannabis NB. D’ordinaire, elle préférerait que toute forme de drogue ne soit pas facilement disponible dans sa communauté. Elle accueille néanmoins positivement l’idée qu’un commerce de vente de cannabis voit le jour prochainement à Saint-Quentin.

«Du cannabis il s’en consomme ici et ce n’est pas près de disparaître. Le problème c’est que la grande partie provient du marché noir. On ne se fait pas d’illusion, l’arrivée d’un magasin n’arrêtera pas la contrebande qui se fait sur notre territoire du jour au lendemain, mais ça pourrait par contre grandement la diminuer. Et ce qui me plaît dans tout cela, c’est l’aspect sécurité, car on va mettre à la disposition des consommateurs des produits légaux dont la qualité a été éprouvée, ce qui n’est pas le cas sur le marché noir», exprime-t-elle.

Selon Mme Somers, la grande distance de sa communauté des succursales de Cannabis NB les plus proches (Campbellton, Bathurst et Edmundston) est justement un facteur contribuant à encourager le marché illicite du cannabis dans le Restigouche-Ouest.

«La question de l’accessibilité au produit entre dans l’équation, c’est certain. Je suis sûr qu’il y a des consommateurs qui se rendent dans ces succursales, mais c’est souvent beaucoup plus facile de l’acheter dans la rue plutôt que de planifier un trajet de plus de deux heures aller-retour», dit-elle.

Compétition

À Dalhousie, le maire de l’endroit partage l’opinion de sa consœur de Saint-Quentin. Pour celui-ci, tout nouveau commerce est un bon commerce. Du coup, il accueille également la nouvelle à bras ouverts.

«Si ça peut créer de l’emploi et du trafic en ville, alors pourquoi pas? Ce sera un commerce tout à fait légal après tout», indique Normand Pelletier.

Contrairement à Saint-Quentin ou Caraquet – toutes deux situés relativement loin d’une succursale de Cannabis NB –, Dalhousie possède un accès plutôt facile au cannabis. Une situation qui amène le maire à se questionner sur les motifs qui ont poussé la société d’État à opter pour sa localité.

«La compétition risque d’être féroce, car le cannabis est déjà facilement accessible dans le coin. On a la succursale de Cannabis NB à Campbellton, mais il y a aussi les Premières Nations de Listuguj en Gaspésie et d’Eel River Bar – nos voisins immédiats – qui ont plein de petits dispensaires. Mais bon, quelqu’un a dû vérifier tout cela au préalable avant de soumettre notre candidature», dit le maire qui, lui non plus, n’avait pas été mis au courant de la sélection de sa municipalité.

L’appel d’offres de Cannabis NB donne aux intéressés jusqu’au 5 octobre pour se manifester.

Selon Cannabis NB, les 10 endroits énumérés pour l’appel d’offres sont les seules communautés où les parties intéressées peuvent postuler pour le moment.

«Nous prévoyons lancer d’autres appels d’offres à l’avenir pour d’autres emplacements, mais nous n’avons pas encore fixé les dates ou encore les emplacements de ces futures opportunités», précise une porte-parole.