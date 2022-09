Rentrée: plus de petits déjeuners seront distribués

Le programme de petits déjeuners offerts dans plusieurs écoles du sud de la province sera désormais accessible à un plus grand nombre d’écoliers grâce à un partenariat entre Fredericton et Food Dépôt Alimentaire.

L’initiative, annoncée jeudi par le ministère de l’Éducation, permettra à Food Dépôt Alimentaire d’envoyer des aliments dans 110 écoles de trois districts scolaires anglophones (Anglophone East, Anglophone West, Anglophone South) et un district scolaire francophone (Francophone Sud).

L’organisme recevra jusqu’à 550 000$ du ministère de l’Éducation afin d’appuyer ce projet.

Stéphane Sirois, directeur général de Food Dépôt Alimentaire, explique que ces fonds permettront de fournir davantage de petits déjeuners gratuits aux écoles, tout en répondant à la demande croissante pour le programme dans les établissements d’enseignement déjà desservis.

«C’est extrêmement important, on va plus que doubler le nombre d’écoles que nous desservons. On appuyait déjà une cinquantaine d’écoles, surtout pour les petits déjeuners, dit M. Sirois. C’est un montant qui va nous permettre d’opérer jusqu’en décembre.»

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance travaillera avec Food Dépôt Alimentaire dans le but d’assurer du financement pour la deuxième moitié de l’année scolaire.

Une demande croissante

L’an dernier, entre 5000 et 7000 élèves avaient quotidiennement recours à ce programme universel et gratuit, relate Stéphane Sirois. Cette année, il prédit que jusqu’à 25 000 élèves pourraient en bénéficier tous les jours.

«Tout coûte plus cher maintenant. Dans les banques alimentaires, on a vu une augmentation de l’achalandage d’au moins 30% au cours de la dernière année et ça se voit dans les écoles, constate M. Sirois. Pendant les deux ou trois derniers mois de la dernière année scolaire, on a vu une croissance énorme de la demande pour les petits déjeuners dans les écoles participantes.»

Ultimement, il espère être en mesure d’étendre son programme à l’ensemble des écoles de la province, un défi de taille pour Food Dépôt Alimentaire sur le plan logistique.

«Pour l’instant, on se concentre sur l’année scolaire en cours, mais on continue à bâtir des partenariats afin d’offrir le service dans les régions du nord de la province où c’est plus difficile logistiquement parlant. On va continuer à travailler pour agrandir le territoire que l’on dessert et, éventuellement, livrer de la nourriture dans toutes les écoles de la province.»

D’ici là, l’organisme espère augmenter la variété d’aliments offerts aux écoliers.

D’après la province, des partenaires communautaires comme le Club des petits déjeuners du Canada et la Brewer Foundation seront aussi sollicités afin de soutenir le déploiement du programme.

Des aliments sains

Le financement annoncé par Fredericton servira à acheter des aliments sains comme du lait et autres produits laitiers, des œufs, des fruits et légumes, des céréales et grains, et des condiments.

«On a des pommes, du lait, des bagels et des œufs qui viennent tous de la région. On va continuer à offrir une plus grande variété de produits avec plus d’aliments du Nouveau-Brunswick, notamment des fruits», précise M. Sirois.

Le District scolaire francophone Sud (DSFS), qui collabore avec Food Dépôt Alimentaire depuis de nombreuses années, se réjouit de l’initiative.

«Il est important que nos élèves aient accès à un déjeuner nutritif de façon quotidienne pour bien entamer la journée et pour être en mesure de bien se concentrer en salle de classe, a indiqué un porte-parole dans un courriel. Les élèves qui utilisent ce service le font habituellement soit parce que la routine matinale est trop chargée, que le trajet d’autobus du matin est long ou qu’il n’y a pas suffisamment de nourriture à la maison.»

Divers organismes font également, de temps à autre, des dons au DSFS afin d’offrir un repas chaud sur l’heure du dîner aux élèves qui en ont besoin.

Stéphane Sirois ajoute qu’il existe au gouvernement une volonté afin d’établir ce genre de programme de manière plus permanente.

«La province aimerait voir des programmes de repas chauds dans les écoles, précise-t-il. On n’est pas encore rendu là, mais il y a une prise de conscience que c’est un besoin, donc on espère un jour pouvoir aussi offrir ce genre de service.»