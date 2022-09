«Elle projetait une image de stabilité, d’assurance» – Yvon Lapierre

Pour l’historien acadien Maurice Basque, la reine Élisabeth II a démontré tout au long de son règne «un sens très rare du devoir».

«Je pense que la jeune reine a pris au sérieux ce sens du devoir, ce sens d’être au service des autres. Elle l’a fait avec dignité pendant plus de 70 ans alors que le monde s’écroulait autour d’elle. Elle a vécu des scandales à n’en plus finir. Elle est restée comme un roc, très solide dans ce monde en transformation.»

La souveraine aura aussi marqué l’histoire par sa longévité, traversant les époques, de la reconstruction de son pays après la Seconde Guerre mondiale, à la décolonisation, à la guerre avec l’Irlande, à l’entrée du Royaume-Uni dans l’Union européenne, puis à sa sortie. Élisabeth II est restée sur le trône plus longtemps que tout autre monarque britannique, rappelle l’universitaire, dépassant même son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.

«Qu’on soit monarchiste ou pas, elle faisait intrinsèquement partie de ce qu’était le Canada moderne», estime Maurice Basque.

Auprès des victimes du désastre d’Escuminac

Le Canada est le pays que la reine a le plus visité, elle s’y est rendue à 31 reprises. Le Nouveau-Brunswick a fait partie de l’itinéraire de cinq visites royales, en 1951, 1956, 1959, 1976 et 2002.

L’un de ces arrêts n’était d’ailleurs pas prévu. À la suite du drame d’Escuminac et la mort de 35 pêcheurs en mer pendant l’été 1959, le couple royal a fait un détour jusqu’à Pointe-du-Chêne pour apporter un réconfort aux proches des disparus. Le Daily Gleaner rapportait à l’époque un don d’un montant inconnu de la reine au bénéfice des familles endeuillées.

«Elle était très humaine dans son approche avec le public, commente Maurice Basque. «Elle est restée jusqu’à la fin très populaire en raison de sa personne, de l’exemple qu’elle donnait.»

Une dame «impressionnante»

Le maire de Dieppe Yvon Lapierre n’oubliera jamais ses échanges avec la souveraine lors des célébrations officielles du Jubilé d’or, le 12 octobre 2002. La monarque était alors de passage dans la région pour marquer le 50e anniversaire de la municipalité francophone et inaugurer la nouvelle aérogare de l’Aéroport international du Grand Moncton.

«Elle parlait un français impeccable, se souvient M. Lapierre. Nous avons eu une bonne conversation. Elle voulait en savoir plus sur la région, on a évidemment abordé la question de la francophonie. C’est un moment dont je me rappellerai toujours. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de rencontrer une personne de cette stature. Elle projetait une image de stabilité, d’assurance, elle démontrait de l’intérêt pour les gens.»

Les hommages de la classe politique

Le premier ministre, Blaine Higgs: «Au cours de ses nombreuses années à titre de chef d’État de notre pays, les Canadiens l’ont accueillie dans leur cœur. Tout au long de son règne, elle a entretenu une relation étroite et durable avec notre pays et notre province.»

«Elle était un symbole de force et de détermination, un phare qui nous guidait lors de périodes agitées et un exemple de stabilité. Tout au long de son règne, la reine a incarné le sens du devoir et du service altruiste, et pendant plus de 70 ans, elle a entrepris son parcours avec un engagement ferme envers le Commonwealth et son peuple.»

René Cormier, sénateur: «Avec son indéfectible sens du service public, la reine Élisabeth II aura marqué à jamais son pays et son époque.»

David Coon, chef du Parti vert: «Elle a été une constante dans nos vies pendant des générations, une voix stable et une source de réconfort en période tumultueuse. Je me joins à tous ceux qui pleurent sa perte.»

Susan Holt, cheffe du Parti libéral: «La reine Elizabeth a fait preuve de grâce et de dignité tout au long de son règne de 70 ans. Son inlassable dévouement est sans égal et elle a gagné l’admiration et le respect de tous les peuples du monde. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille royale.»