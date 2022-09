À quand le retour du transport en autocar en direction et en provenance du Québec?

Mine de rien, les liaisons par autocar entre le Nouveau-Brunswick et le Québec n’ont toujours pas repris depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

Le transporteur Maritime Bus avait à ce moment réduit de façon notable le nombre de liaisons offertes en Atlantique.

L’entreprise avait de plus cessé ses activités entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, et ce même si les voyageurs étaient toujours nombreux à Rivière-du-Loup, lieu de transit pour les transporteurs d’autocars (Maritime Bus et Orléans Express).

Trente mois plus tard, malgré un retour à un semblant de normalité, aucun autobus ne fait la navette entre les villes d’Edmundston et Rivière-du-Loup, comme cela se faisait depuis plusieurs dizaines d’années.

«C’est certain que cet arrêt de service prolongé et cette absence de connectivité entre les deux villes me dérangent passablement», a indiqué en entrevue Mike Cassidy, propriétaire de Maritime Bus.

Il souhaite la mise en place d’un plan qui permettrait le retour des liaisons dans le cadre d’un horaire à la fois profitable pour les voyageurs et le transporteur.

«S’il n’y a pas d’appétit de la part de Maritime Bus et d’Orléans Express (le transporteur québécois) de se rencontrer à Rivière-du-Loup en raison de conflits d’horaires, il faudra voir s’il n’y aurait pas lieu pour notre entreprise de se rendre directement jusqu’à la Ville de Québec!», a confié le dirigeant de Maritime Bus.

Mike Cassidy entend mettre de l’avant un nouveau modèle d’affaires et de liaisons avec le Québec.

«Je veux m’asseoir avec la direction d’Orléans Express et les gouvernements provinciaux afin d’établir la façon que nous pourrions offrir un service entre les Maritimes et le Québec».

En attendant, les personnes qui n’ont pas accès à un véhicule automobile pourront trouver difficilement le moyen de se rendre dans la Belle Province.

Il y a certes des liaisons possibles par train ou par avion, mais ces alternatives peuvent s’avérer passablement coûteuses.

Ainsi, le voyageur doit s’attendre à débourser au moins 660$ pour un vol aller-retour offert par Air Canada entre Moncton et Montréal cette fin de semaine.

Questionnée à son tour au sujet de l’avenir du transport par autocar entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, la société Keolis – propriétaire d’Orléans Express – dit aussi avoir à cœur de relancer cette liaison en collaboration avec Maritime Bus.

«Orléans Express poursuit l’implantation de son plan de relance graduelle de ses opérations post-pandémique et continue de mettre en place des moyens pour retourner graduellement à sa pleine capacité de 2019. Nous avons été en discussion avec la direction de l’entreprise pour bonifier l’horaire afin de le rendre plus attrayant et convivial pour les passagers. Nous poursuivons les discussions avec eux sur le sujet», a déclaré Karine La Salle, qui est vice-présidente aux stratégies d’affaires chez Keolis Canada.