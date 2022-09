Après une vie de préparation, Charles monte enfin sur le trône

Le prince Charles s’est préparé à la couronne toute sa vie. Maintenant, à 73 ans, ce moment est enfin arrivé.

Charles, la personne la plus âgée à avoir jamais accédé au trône britannique, est devenu le roi Charles III jeudi après le décès de sa mère, la reine Élisabeth II. Aucune date n’a été fixée pour son couronnement.

Après un apprentissage commencé enfant, Charles incarne la modernisation de la monarchie britannique. Il a été le premier héritier non éduqué à la maison, le premier à obtenir un diplôme universitaire et le premier à grandir sous le regard de plus en plus intense des médias, alors que la déférence envers la royauté s’est estompée.

Il en a également aliéné plusieurs avec son divorce désordonné avec la princesse Diana bien-aimée, et en mettant à rude épreuve les règles qui interdisent à la famille royale d’intervenir dans les affaires publiques, en se lançant dans des débats sur des questions telles que la protection de l’environnement et la préservation de l’architecture,

«Il se retrouve maintenant, si vous voulez, à l’automne de sa vie, devant réfléchir attentivement à la façon dont il projette son image en tant que personnage public, a expliqué l’historien Ed Owens. Il est loin d’être aussi populaire que sa mère.»

Charles doit trouver comment générer le «soutien du public, un sentiment d’affection» qui caractérisait la relation qu’Élisabeth avait avec le public britannique, a ajouté M. Owens.

En d’autres termes, Charles sera-t-il aussi aimé de ses sujets ? C’est une question qui a porté ombrage à toute sa vie.

Garçon timide avec un père autoritaire, Charles est devenu un homme parfois maladroit et discret qui est néanmoins confiant dans ses propres opinions. Contrairement à sa mère, qui a refusé de discuter publiquement de ses opinions, Charles a prononcé des discours et écrit des articles sur des questions qui lui tiennent à cœur, telles que le changement climatique, l’énergie verte et la médecine alternative.

Son accession au trône est susceptible d’alimenter le débat sur l’avenir de la monarchie britannique, largement cérémonielle, considérée par certains comme un symbole d’unité nationale et par d’autres comme un vestige obsolète de l’histoire féodale.

«Nous connaissons le monarque et certainement la famille du monarque – ils ne sont pas censés avoir des voix politiques. Ils ne sont pas censés avoir des opinions politiques. Et le fait qu’il ait utilisé, si vous voulez, son muscle politique est quelque chose avec lequel il devra faire très attention (…) de peur qu’il ne soit considéré comme inconstitutionnel », a prévenu M. Owens, qui a écrit «The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53».

Charles, qui sera le chef d’État du Royaume-Uni et de 14 autres pays, dont l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a défendu ses actions.

«Je me demande toujours ce qu’est l’ingérence, j’ai toujours pensé que c’était motivant, a-t-il déclaré dans « Prince, Son and Heir: Charles at 70 », un documentaire de 2018. J’ai toujours été intrigué de savoir si c’est de l’ingérence de s’inquiéter des centres-villes, comme je l’ai fait il y a 40 ans et de ce qui s’y passait ou ne s’y passait pas, des conditions dans lesquelles les gens vivaient. Si c’est de l’ingérence, j’en suis très fier.»

Dans la même entrevue, cependant, Charles a reconnu qu’en tant que roi, il ne pourrait pas s’exprimer ou s’immiscer dans la politique parce que le rôle de souverain est différent d’être le prince de Galles.

Charles a indiqué qu’il avait l’intention de réduire le nombre de membres de la famille royale en activité, de réduire les dépenses et de mieux représenter le Royaume-Uni moderne.

Mais la tradition compte aussi pour un homme dont le bureau décrivait auparavant la monarchie comme «le point focal de la fierté, de l’unité et de l’allégeance nationales».

Cela a signifié une vie de palais et de polo, attirant des critiques selon lesquelles Charles était déconnecté de la vie quotidienne, étant ridiculisé pour avoir un valet qui aurait prétendument pressé du dentifrice sur sa brosse.

Mais c’est la désintégration de son mariage avec Diana qui a fait que plusieurs s’interrogent sur son aptitude au trône. Puis, en vieillissant, ses beaux jeunes fils ont volé la vedette à un homme qui avait la réputation d’être aussi gris que ses costumes Saville Row.

La biographe Sally Bedell Smith, auteur de «Prince Charles: the Passions and Paradoxes of an Improbable Life», l’a décrit comme étant constamment éclipsé par les autres membres de la famille, malgré son destin.

«Je pense que les frustrations ne sont pas tellement qu’il a dû attendre le trône, a déclaré Mme Smith à PBS. Je pense que sa principale frustration est qu’il a tant fait et que (…) il a été en quelque sorte massivement mal compris. Il est en quelque sorte pris entre deux mondes : le monde de sa mère, vénérée, désormais aimée ; et Diana, dont le fantôme continue de l’accompagner ; puis ses fils incroyablement glamour.»

Il a fallu des années à plusieurs Britanniques pour pardonner à Charles son infidélité avouée à Diana avant que «la princesse du peuple» ne meure dans un accident de voiture à Paris en 1997. Mais l’humeur du public s’est adoucie après son mariage avec Camilla Parker Bowles en 2005 et elle est devenue la duchesse de Cornouailles.

Bien que Camilla ait joué un rôle important dans la rupture de Charles et Diana, son style d’autodérision et son sens de l’humour ont finalement conquis de nombreux Britanniques.

Elle a aidé Charles à sourire davantage en public en tempérant sa réserve et en le faisant paraître accessible, sinon plus heureux, alors qu’il coupait des rubans, visitait des lieux de culte, dévoilait des plaques et attendait la couronne.

Son service a été récompensé en février dernier, lorsque la reine Élisabeth II a déclaré publiquement que c’était son «souhait sincère» que Camilla soit connue sous le nom de «reine consort» après que son fils lui ait succédé, répondant une fois pour toutes aux questions sur son statut au sein la famille royale.

Le prince Charles Philip Arthur George est né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Lorsque sa mère accéda au trône en 1952, le prince de 3 ans devint duc de Cornouailles. Il devient prince de Galles à 20 ans.

Ses années scolaires ont été malheureuses, le futur roi étant victime d’intimidation par ses camarades de classe à Gordonstoun, un pensionnat écossais qui se targue de forger le caractère grâce à des activités de plein air vigoureuses et qui a éduqué son père, Philip.

Charles a étudié l’histoire au Trinity College de l’Université de Cambridge, où, en 1970, il est devenu le premier membre de la famille royale britannique à obtenir un diplôme universitaire.

Il a ensuite passé sept ans en uniforme, s’entraînant comme pilote de la Royal Air Force avant de rejoindre la Royal Navy, où il a appris à piloter des hélicoptères. Il a terminé sa carrière militaire en tant que commandant du HMS Bronington, un dragueur de mines, en 1976.

La relation de Charles avec Camilla a commencé avant qu’il ne parte en mer, mais la romance a sombré et elle a épousé un officier de cavalerie.

Il a rencontré Lady Diana Spencer en 1977 alors qu’elle avait 16 ans et qu’il sortait avec sa sœur aînée. Diana ne l’a apparemment pas revu avant 1980, et les rumeurs de leurs fiançailles ont circulé après avoir qu’elle ait invitée à passer du temps avec Charles et la famille royale.

Ils ont annoncé leurs fiançailles en février 1981. Une certaine maladresse dans leur relation est immédiatement devenue apparente lorsque, lors d’une entrevue télévisée sur leurs fiançailles, un journaliste leur a demandé s’ils étaient amoureux. «Bien sûr,» répondit Diana immédiatement, tandis que Charles dit, «Quoi que signifie « amoureux »».

Bien que Diana ait ri à la réponse, elle a dit plus tard que la remarque de Charles «m’a complètement renversée».

«Mon Dieu, ça m’a absolument traumatisée», a-t-elle déclaré dans un enregistrement réalisé par son coach vocal en 1992-1993 et présenté dans le documentaire de 2017 «Diana, In Her Own Words».

Le couple s’est marié le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul lors d’une cérémonie télévisée dans le monde entier. Le prince William, désormais héritier du trône, est né moins d’un an plus tard, suivi de son frère, le prince Harry, en 1984.

Le conte de fées public s’est rapidement effondré. Charles a admis l’adultère à un intervieweur de télévision en 1994. Dans une entrevue de son côté, Diana a attiré l’attention sur la relation de son mari avec Camilla, en disant: «Nous étions trois dans ce mariage.»

Les révélations ont terni la réputation de Charles parmi ceux qui ont célébré Diana pour son style ainsi que son travail caritatif auprès des malades du sida et des victimes des mines terrestres.

William et Harry ont été pris au milieu. Alors que les princes vénéraient leur défunte mère, ils disaient que Charles était un bon père et le louaient comme l’un des premiers défenseurs de questions telles que l’environnement.

Les tensions persistent au sein de la famille royale, soulignées par la décision de Harry et de sa femme, Meghan, de se retirer de leurs fonctions royales et de déménager en Californie en 2020. Dans une entrevue télévisée, ils ont ensuite déclaré qu’un membre de la famille royale avait soulevé «préoccupations et conversation» sur la couleur de la peau de leur bébé avant sa naissance. La révélation explosive a forcé William à déclarer publiquement que la famille n’était pas raciste.

Charles a persévéré, remplaçant de plus en plus la reine dans ses années crépusculaires. En 2018, il a été nommé successeur désigné de la reine à la tête du Commonwealth, une association de 54 nations ayant des liens avec l’Empire britannique. Le processus s’est accéléré après la mort de son mari, le prince Philip, le 9 avril 2021.

Alors qu’Élisabeth perdait de l’énergie, il a parfois dû intervenir au dernier moment.

À la veille de l’ouverture officielle du Parlement cette année, le 10 mai, la reine a demandé à Charles de présider, lui déléguant l’une de ses fonctions constitutionnelles les plus importantes – la preuve qu’une transition était en cours.

Camilla a déclaré dans un documentaire de 2018 que Charles était à l’aise avec la perspective d’être roi.

«Je pense que son destin viendra, a-t-elle dit. Il a toujours su que ça allait arriver, et je ne pense pas que ça pèse du tout sur ses épaules.»