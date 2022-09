Éducation: sale temps pour les jours de tempête

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a réitéré son désir de réduire le nombre de jours de classe annulés à cause du mauvais temps. Il négocie en ce moment la prochaine convention collective des enseignants du Nouveau-Brunswick.

Bon an mal an, le mauvais temps peut forcer la fermeture des écoles d’un district scolaire à une dizaine d’occasions.

«Je crois que tout le monde pourrait être d’accord sur le fait que nous devons nous assurer que les enfants sont à l’école autant que possible, quand les écoles sont censées être ouvertes», a déclaré Dominic Cardy en conférence de presse, le 31 août.

C’est à propos des solutions que les disputes peuvent éclater. Et celle du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance risque de déplaire aux enseignants du Nouveau-Brunswick.

«Les jours de tempêtes sont protégés par la convention collective des enseignants signée par l’ancien gouvernement. Je pense que c’est quelque chose qu’on devrait changer, a-t-il affirmé. Des négociations sont en cours.»

Cette convention collective est arrivée à échéance le 28 février 2021. Le contrat, en vigueur depuis mars 2016, prévoit un nombre indéterminé de jours payés lors de fermetures d’écoles «par suite de mauvais temps».

Ces fermetures font parfois grincer des dents, surtout que les cours ont été offerts à distance pendant de longues périodes durant la pandémie.

«Les inquiétudes que j’avais à propos du temps d’apprentissage perdu il y a quatre ans restent les mêmes, a déclaré M. Cardy. Et elles sont même plus aiguës maintenant à cause du temps que nous avons perdu à cause de la COVID-19.»

Dès 2019, le ministre a dit qu’il réfléchissait à la possibilité de laisser les écoles ouvertes lorsque les autobus scolaires ne circulaient pas, même par certains jours de mauvais temps, pour permettre aux parents qui peuvent le faire d’y conduire leurs enfants. L’idée a déplu à l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

«S’il veut amener sa proposition aux négociations pour la convention collective, il est le bienvenu, réagit l’actuelle présidente de l’organisme, Nathalie Brideau. Ce n’est pas une surprise. Mais nous n’avons pas l’habitude de négocier sur la place publique.»

M. Cardy a dit la même chose quand des journalistes lui ont demandé à quel point la réduction des jours de tempête pèserait dans ses négociations avec les enseignants.

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick n’était pas disponible pour répondre aux questions de l’Acadie Nouvelle. En entrevue avec le journal, en 2020, Chantal Varin, directrice générale de l’organisme, avait déjà mis en doute la pertinence de faire de l’apprentissage en ligne les jours de mauvais temps.

Selon elle, il faut d’abord s’assurer que toutes les familles de la province ont accès à un ordinateur et un réseau internet fiable.

«Il faut aussi considérer que l’école n’est pas le seul lieu d’apprentissage pour un enfant, malgré toute l’importance et le respect que l’on doit lui donner. Des journées de congé peuvent permettre aux enfants de se dégager d’une certaine forme d’anxiété.»