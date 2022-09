La congrégation des Filles-Marie-de-l’Assomption célèbre son centenaire

L’une des rares congrégations religieuses ayant vu le jour au Nouveau-Brunswick, celle des Filles-Marie-de-l’Assomption, vient de souligner son 100e anniversaire de fondation.

Le fameux cap a été franchi jeudi.

Cette journée bien particulière, les religieuses de la congrégation l’ont passée entre elles, question d’être «en famille» afin de mieux apprécier ce moment historique.

«C’était avant tout une journée de reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu depuis 100 ans. Vraiment une magnifique journée, remplie de belles émotions», exprime Sr Dolorès Bourque, supérieure générale des FMA.

Elle s’empresse d’ajouter que la congrégation ouvrira ses portes à la communauté ce dimanche afin qu’elle aussi puisse partager cette étape importante. Un grand concert hommage mettant en vedette le Chœur Ars Musica est notamment prévu gratuitement dimanche en soirée (19h) en l’église Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton.

«C’est très important pour nous d’inclure la communauté dans nos célébrations, car c’est pour elle que nous sommes ici et c’est grâce à elle si nous le sommes encore. Nous avons un attachement particulier avec la région, c’est ici que tout a commencé», relate la religieuse.

La congrégation des Filles-Marie-de-l’Assomption est l’une des très rares à avoir vu le jour dans la province. Elle a été fondée en 1922 suite à la volonté du prêtre de l’époque (Arthur Melanson) d’offrir un enseignement de qualité à la population francophone du Restigouche.

«14 jeunes filles – les ouvrières de la première heure comme on les appelle – ont répondu à l’appel et ont par la suite fait leur consécration», raconte Sr Bourque.

Ces sœurs ont joué un rôle crucial au niveau de l’enseignement dans toute la région. Atholville, Saint-Arthur, Val-d’Amour, Richardville, Balmoral… Elles ont enseigné un peu partout au Restigouche.

Leur œuvre ne se limite toutefois pas qu’à ce domaine. Elles ont été grandement actives dans la lutte contre la pauvreté. Encore aujourd’hui, bien que moins présente physiquement, la congrégation continue ses œuvres caritatives, notamment en finançant des projets pour la communauté (comme la Maison Notre-Dame qui vient en aide aux femmes victimes de violence) et la jeunesse.

«Quand on regarde en arrière, on est très fiers du chemin parcouru. On a donné beaucoup, mais aussi beaucoup reçu. Ce qui nous fait chaud au cœur, c’est de voir tous les projets que nous avons démarrés et qui sont poursuivis par la communauté parce que nous, nous ne pouvons plus être là comme avant», souligne Sr Bourque.

Depuis la fondation de la congrégation, on estime qu’un peu plus de 400 religieuses auraient rejoint cette congrégation au Canada. Aujourd’hui, son nombre a toutefois grandement diminué. Il en reste 53 au Canada, dont 47 au Restigouche. On en retrouve trois non loin, à Pointe-à-la-Garde en Gaspésie, deux à Richibouctou et une à Edmundston.

Des 47 qui sont au Restigouche, une vingtaine vivent actuellement à la résidence Le Phare – l’ancienne Maison-mère de la congrégation ayant été reconvertie en appartements -, et 22 sont au Pavillon Edmée-Martin.

La relève… en Asie

Passablement vieillissante au pays, la congrégation des FMA fait face à un défi de taille: la relève est pratiquement inexistante. Quatre sœurs seulement – dont Sr Bourque – ont moins de 80 ans. Sans relève, la pérennité de la congrégation est en péril.

Puisque la continuité de la congrégation a atteint ses limites au pays, celle-ci se fera donc ailleurs, plus précisément aux Philippines là où une mission a jadis été fondée en 1954 par ces religieuses. Aujourd’hui, cette mission compte 32 religieuses de l’endroit. C’est là que se trouve la relève.

«On est en processus de transition, soit de transférer l’administration de la congrégation là-bas, où se trouve la jeunesse, la relève. On a semé une graine ailleurs et celle-ci a germé. C’est là que notre congrégation va survivre», se rassure Sr Bourque.