La Foire agricole du VHA de retour dans une formule plus festive

La Foire agricole du Village historique acadien proposera une édition plus grand public et festive pour son retour post-pandémie, samedi et dimanche.

La Foire agricole du VHA rejoint la liste des grands événements de la région qui repartent la machine après une absence de deux ans. Marquant la fin de la saison, cet événement est important pour l’équipe du populaire site touristique et pour la communauté, qui s’y donne rendez-vous depuis de nombreuses années.

Pour son retour, une grande réorganisation de l’événement a été faite. Les restrictions sanitaires, qui ont été levées en mars 2022, ont bouleversé l’organisation de la foire.

«On n’avait pas la certitude qu’on n’aurait pas une obligation de diminuer l’achalandage, de restreindre les contacts avec le public, affirme Mylène Dugas, agente des relations publiques et du marketing au VHA. On s’est dit qu’on allait voir comment ça allait se passer en juin et c’est seulement en juillet qu’on a commencé à organiser nos choses.»

Il n’y aura pas, par exemple, de marché des artisans dans le Centre d’accueil, l’équipe ayant manqué de temps pour bien le planifier.

Les organisateurs avaient lancé en juin un appel à suggestions sur les réseaux sociaux. Un des points qui est revenu le plus souvent est le désir d’avoir plus d’animation tout au long de la journée, ce que l’équipe a bien pris en note. Comme le dit Mylène Dugas, cette édition se déroulera dans une ambiance de festival. «C’est vraiment dans cette direction que l’on veut organiser nos prochaines foires.»

Il y aura donc cette année des performances musicales, avec comme artistes invités Nicolas Basque, Justin Doucet, Nancy Breau et Frédéric Savoie. Le chansonnier Louis-Marie Cormier animera aussi la foule au Château Albert. Un karaoké et de l’animation aura lieu sur l’heure du dîner au relais Frenette.

«On pense que ça va faire toute la différence et on a hâte de voir comment le public va réagir.»

Pour le reste du programme, il y aura toujours la vente de conserves, cette fois-ci en collaboration avec l’entreprise de Grande-Anse Les légumes chez Reno.

Il y aura aussi de nouvelles activités pour les enfants, comme du maquillage, mais surtout, une chasse au trésor à travers le site historique.

Grande tradition de la foire agricole, l’encan animé par les grands habitués Mathieu Sonier et Jean-Claude Doiron. Des produits fabriqués au VHA et de la nourriture seront mis en vente, ainsi que divers animaux de la ferme, notamment les populaires dindes.

L’habituel souper à la dinde pour 35 personnes ne sera plus mis à l’encan. Il sera remplacé par le Souper d’la corvée, un repas de mets traditionnels acadiens préparé au VHA et divisé en 20 portions. Un menu qui se veut plus accessible et familial pour le public. Il sera mis à l’encan le samedi et dimanche.

Dans les éditions pré-pandémie, la Foire agricole accueillait de 4000 à 5000 personnes.

«On ne sait pas trop à quoi s’attendre cette année, mais avec tous les appels et les demandes que l’on reçoit sur les réseaux sociaux, on a bon espoir.»