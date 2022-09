Le DSL de Rivière-Verte conteste la légalité d’un élément des fusions municipales

Les membres du comité consultatif du DSL de Rivière-Verte souhaitent vérifier la légalité du transfert du site d’enfouissement des déchets solides de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest à l’extérieur de ses limites.

Depuis quelques mois le comité exhorte le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, à revenir sur sa décision de lui retirer le site d’enfouissement de la CSR du Nord-Ouest.

Dans le sillon de la réforme de la gouvernance locale, son ministère a choisi de transférer l’infrastructure au sein de la nouvelle communauté de Vallée-des-Rivières, qui comprend notamment les municipalités de Saint-Léonard et Sainte-Anne-de-Madawaska.

Selon le président du comité, Gérald Clavette, le site d’enfouissement est situé sur le territoire du DSL de Rivière-Verte depuis de nombreuses années. Il aurait donc souhaité que celui-ci demeure au sein du district rural du Nord-Ouest.

Dans cette optique, le comité a envisagé d’emprunter la voie judiciaire afin de déterminer si le ministre Allain était dans son droit d’effectuer un tel transfert. Un transfert qui, selon M. Clavette, dépouille le DSL de 2,1 millions $ sur leur assiette fiscale.

Gérald Clavette juge également que les gens des environs n’ont pas été consultés avant que cette décision soit prise. Il raconte qu’il a appris par hasard que le centre d’enfouissement n’allait plus faire partie du DSL.

«C’est sûrement antidémocratique et moralement douteux d’enlever quelque chose à un pour le donner à l’autre. Maintenant, on veut vérifier si c’est légal.»

«On a fait une pétition, on a envoyé des lettres. On a même rencontré le ministre en juin. Il a semblé sympathique à notre cause, mais il nous a dit qu’il ne pouvait rien faire.»

Selon lui, cette décision enlèvera un surplus budgétaire annuel de 63 000$.

«Ce n’est pas que nous sommes contre la réforme, mais se faire enlever une infrastructure de la sorte, ce n’est pas logique. On sait que le gouvernement va nous transférer de nouvelles responsabilités et les districts ruraux vont en avoir aussi.»

Le comité consultatif du DSL de Rivière-Verte devrait savoir d’ici quelques semaines, s’il y a matière à se rendre plus loin avec ces démarches.

Le président du comité est toutefois bien conscient que si l’avenue judiciaire ne fonctionne pas, les habitants des environs devront accepter la décision.

Les citoyens du DSL de Rivière-Verte se sont également prononcés contre le mode de représentation des citoyens imposé par le gouvernement.

Selon lui, les DSL de Saint-Basile et Rivière-Verte, qui sont composés respectivement d’environ 650 et 700 résidents, devraient pouvoir compter sur un représentant chacun, au lieu d’un représentant pour l’ensemble du futur district rural.

«Pourquoi a-t-on décidé qu’un représentant dans les districts ruraux allait représenter de 1200 à 1500 citoyens, alors qu’on sait que dans des entités urbaines, un représentant élu peut représenter 500 personnes ou moins? Il y a aussi beaucoup plus de kilomètres à parcourir dans nos DSL qu’en milieu urbain. C’est discriminatoire», a ajouté Gérald Clavette.

Dans une réponse par écrit, la responsable des communications pour le ministère des Gouvernements locaux, Vicky Lutes, a indiqué que les limites des nouvelles entités ont fait l’objet de discussions exhaustives avec les comités de transition à l’échelle locale, tout en précisant que les derniers changements aux limites ont eu lieu en mars 2022.

Elle ajouté qu’avec la commission municipale qui devrait voir le jour en 2024 et qui pourrait avoir comme mandat de statuer sur des demandes de révision des limites ou de restructuration communautaire, cela pourrait s’avérer une option pour les résidents du district rural Nord-Ouest.