Le nouveau vaccin «deux en un» bientôt disponible au N.-B.

Un premier vaccin qui cible à la fois la souche originale de la COVID-19 et son variant Omicron a été approuvé par Santé Canada le 1er septembre. Alors qu’il est déjà disponible au Québec, le Nouveau-Brunswick promet des nouvelles sur sa disponibilité bientôt.

L’utilisation de cette nouvelle version du vaccin de Moderna est autorisée comme dose de rappel chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

Selon l’analyse de Santé Canada, il offre une forte réponse immunitaire contre la souche originale du virus et contre le variant Omicron BA.1, ainsi qu’une bonne réponse immunitaire contre les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5.

«Il s’agit essentiellement de deux vaccins en un», a illustré durant une séance d’information le Dr Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, au sujet du nouveau vaccin produit par Moderna.

Une réserve de ce vaccin bivalent est en train d’être distribuée aux provinces et territoires.

En tout, 10,5 millions de doses sont attendues par Ottawa d’ici la fin septembre et Santé Canada prévoit que l’approvisionnement sera suffisant pour mettre à jour la vaccination de tous les Canadiens de 18 ans et plus.

Au Nouveau-Brunswick, une annonce sera faite concernant l’admissibilité à ce vaccin dans les prochains jours.

«Comme ce nouveau vaccin cible à la fois la souche originale du COVID-19 et la variante Omicron de la préoccupation BA.1, le ministère s’attend à ce que ce rappel suscite de l’intérêt», indique Adam Bowie, responsable des communications pour le ministère de la Santé.

Il dit toutefois que la Santé publique recommande à toute personne qui est admissible à une dose de rappel de recevoir celle qui est disponible actuellement, afin de s’assurer qu’elle est à jour dans ses vaccinations contre la COVID-19.

Le sous-administrateur en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Dr Howard Njoo, abonde aussi dans ce sens. Il décourage les personnes dues pour une dose de rappel de repousser leur rendez-vous si le vaccin bivalent ne leur est pas accessible dans l’immédiat.

«Les personnes qui choisissent de retarder l’administration d’une dose de rappel pour attendre l’arrivée d’un nouveau vaccin ont tout intérêt à examiner attentivement leur risque individuel que ce choix peut comporter.»

Il rappelle que les vaccins contre la COVID-19 conçus selon la souche d’origine du virus demeurent efficaces.

«Ce qui est important est une vaccination en temps opportun et que la meilleure protection est de recevoir votre dose de rappel aussitôt que possible», renchérit l’administratrice en chef de l’ASPC, la Dre Theresa Tam.

Alors que le nouveau vaccin conçu en fonction du sous-variant BA.1 commencera à être distribué, Santé Canada a déjà invité Pfizer-BioNTech et Moderna à soumettre des données pour un éventuel vaccin ciblant spécifiquement les variants plus récents BA.4 et BA.5.

La Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada, a fait savoir que l’organisme réglementaire s’attend à recevoir les réponses de ces compagnies au cours des deux prochaines semaines.